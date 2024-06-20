На уроках предметных дисциплин говорят только по-эстонски. Чтобы поддержать иноязычных учеников, каждый учитель предлагает им небольшие шпаргалки со словарным запасом по каждой теме. Это помогает ученикам лучше понимать и усваивать содержание уроков. Все учителя стали специалистами по преподаванию языка, на своих уроках они исправляют ошибки как в устной, так и в письменной речи, перефразируют и упрощают материал для его лучшего понимания.

Все вышеперечисленное направлено на поддержку детей с различными особыми образовательными потребностями, детей говорящих на других языках, а также учащихся, которые испытывают трудности в освоении определённых предметов и нуждаются в помощи.

Научно доказано, что прежде чем ребёнок начнёт свободно говорить на иностранном языке, он проходит несколько этапов. Сначала дети начинают говорить на родном

языке, затем, если ребёнок живёт или учится в иноязычной среде, наступает период молчания. Это естественный этап развития языка. Далее ребёнок начинает пробовать говорить на неродном языке, пытается его использовать и, в конце концов, начинает пользоваться им совершенно свободно.

Чем больше ребёнок соприкасается с языковой средой – дома, в школе, в свободное время – тем быстрее развивается его язык. Важно, чтобы эта среда была безопасной, чтобы ребёнка поддерживали эмоционально и относились к нему положительно.