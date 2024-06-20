Каждый родитель, безусловно, заботится о ребенке и хочет дать ему лучшее образование, окружить его заботливыми учителями, и надеется, что в будущем у ребенка будут интересная и высокооплачиваемая работа и крепкая семья. Но для этого нужно работать сообща, пишут учителя эстонского языка Кати Бакрадзе-Панк и Карола Вельберг в своем обращении.
Сегодня многих родителей, чьи дети учатся в одном классе с иноязычными детьми или посещают школу с языком обучения, отличающимся от родного, беспокоит, получат ли дети хорошее образование. Абсолютно все семьи понимают ценность хорошего образования.
С сентября ученики первых и четвертых классов начнут учиться на эстонском языке. Обилие эстонского, русского и других языков в школах, последующий переход на один язык обучения вызвали значительную напряженность в обществе, множество вопросов, а также выявили ряд проблем.
Безусловно, наш долг, как жителей Эстонской Республики, заключается в сохранении эстонского языка и культуры на века вперед. Однако это совершенно не значит, что мы должны принижать значение других культур или языков (дедушка одного из авторов - грузин!). Но образование в эстонских школах должно быть на эстонском языке.
Для поддержки учителей и школ в процессе перехода на эстонский язык обучения государство организовало различные языковые и методические тренинги, подготовку консультантов и менторов. Но кто поддержит родителей? Родители остались один на один со своими проблемами и страхами, а у последних, как известно, глаза велики.
Чем занимаются учителя в школах?
Учителя могут приобщить иноязычных детей к учебному процессу различными способами. В школах на стены вешают разные материалы, которые помогают учить язык. Используют карточки со словами, играют в игры, в которых ученики впервые соприкасаются с изучаемым языком. Уроки эстонского языка для иноязычных детей проводятся таким образом, чтобы ученики изучали язык и культуру через грамматику, учили новые слова, пели песни, узнавали значимых для культуры людей и памятные даты и двигались.
На уроках предметных дисциплин говорят только по-эстонски. Чтобы поддержать иноязычных учеников, каждый учитель предлагает им небольшие шпаргалки со словарным запасом по каждой теме. Это помогает ученикам лучше понимать и усваивать содержание уроков. Все учителя стали специалистами по преподаванию языка, на своих уроках они исправляют ошибки как в устной, так и в письменной речи, перефразируют и упрощают материал для его лучшего понимания.
Все вышеперечисленное направлено на поддержку детей с различными особыми образовательными потребностями, детей говорящих на других языках, а также учащихся, которые испытывают трудности в освоении определённых предметов и нуждаются в помощи.
Научно доказано, что прежде чем ребёнок начнёт свободно говорить на иностранном языке, он проходит несколько этапов. Сначала дети начинают говорить на родном
языке, затем, если ребёнок живёт или учится в иноязычной среде, наступает период молчания. Это естественный этап развития языка. Далее ребёнок начинает пробовать говорить на неродном языке, пытается его использовать и, в конце концов, начинает пользоваться им совершенно свободно.
Чем больше ребёнок соприкасается с языковой средой – дома, в школе, в свободное время – тем быстрее развивается его язык. Важно, чтобы эта среда была безопасной, чтобы ребёнка поддерживали эмоционально и относились к нему положительно.
Если вы считаете Эстонию страной, где вам хорошо, где вам нравится жить, если вы чувствуете, что именно здесь ваш ребёнок получит хорошее образование, если вы видите своё и его будущее здесь, то эстонский язык – это основа, на которой строятся общие отношения и ценности, культура и позитивное отношение к жизни в Эстонии.
Однако, порой бывает попросту сложно начать. Предлагаем вам присмотреться к списку ниже. Попробуйте каждый месяц работать с одной темой из этого списка. К концу года семья освоит эстонский на достаточном для разговорного общения уровне. А ребенок и того больше.
Что может сделать родитель, чтобы поддержать своего ребенка в изучении языка?
Совместная работа учителей в школе и родителей дома крайне важна для развития ученика. Мы считаем родителей важными партнерами в достижении нашей общей цели: чтобы ваш ребенок (и наш ученик!) был окружен заботой, поддержкой и получил лучшее образование в нашей школе.
1. Учите эстонский вместе с ребёнком! Для изучения новых слов делайте карточки. Наклейте на кухонные и другие домашние приборы карточки с названиями этих приборов на эстонском. Повторяйте их вместе с ребенком и учите слова по темам (овощи, числительные, дни, месяцы). Главное - делайте это регулярно.
2. Пробуйте дома говорить на простые темы (о школе или друзьях) по-эстонски.
3. Смотрите фильмы на эстонском языке. Читайте новости и несложные книги. Смотрите фильмы, видео и передачи на YouTube, рассказывающие об эстонской культуре и помогающие развивать язык. Даже в эстонских семьях есть традиция смотреть по вечерам новости по телевизору, ведь так можно узнать о главных событиях мира и расширить кругозор!
4. Отмечайте важные для эстонской культуры даты, чтобы приобщиться к эстонским ценностям. Мы все важны, и чувство принадлежности - это очень сильная эмоция, с помощью которой можно многого добиться.
5. Говорите по-эстонски в простых ситуациях: в магазине, кафе, кино, библиотеке, общественном транспорте. Это поможет на начальных этапах изучения языка (A1-A2) и станет примером для подражания для вашего ребёнка.
6. Отдайте ребенка в эстоноязычную секцию или кружок по интересам, где тренер не будет переводить ему информацию. Так он начнет самостоятельно развивать словарный запас и понимать интересующие его темы.
7. Путешествуйте по Эстонии и будьте открытыми. Интересуйтесь, спрашивайте, смотрите, читайте и общайтесь с людьми, с которыми живете. Повторяйте выученные слова в разных местах: в магазине, зоопарке, автобусе, поездке. Возможно, вы даже выучите новые слова!
8. Поощряйте ребенка, если он говорит со сверстниками на эстонском, например, на детской площадке или во время прогулок с друзьями.
9. Не бойтесь ошибок! Даже носители языка делают ошибки в устной и письменной речи. Главное - начать и регулярно продолжать заниматься языком!
10. Для прогресса в изучении языка самое важное - говорить и писать! Если вы можете хоть немного говорить по-эстонски и писать короткие письма или записки учителям своих детей, пользуйтесь этой возможностью. Носители языка обычно отвечают медленнее и дают вам время обдумать свой ответ. Так могут завязаться новые отношения!
11. Используйте приложения для изучения языка, такие как Duolingo. Все занятия, связанные с языком, поддерживают развитие ребёнка.
12. Признавайте свои достижения и достижения ребёнка. Если вы выучили новые слова или преодолели страхи, связанные с языком, это уже успех. Маленькие шаги ведут к большим успехам - начните с них сегодня!