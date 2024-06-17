- Какие следующие шаги?

- Мы обсудим это в среду на собрании партии, тогда сможем рассмотреть варианты. Конечно, я хотел бы дождаться возможных предложений Министерства финансов о том, как подойти к этой теме. Затем необходимо принять следующее принципиальное решение: будем ли мы делать это в рамках процесса стратегии государственного бюджета, который состоится в августе-сентябре, или правительство готово сделать это раньше. Было бы справедливо сделать это в рамках процесса государственного бюджета, потому что и в других областях есть желания и потребности. Но это совместное решение 14 министров.

- Член Рийгикогу и ваш однопартиец Кристо Энн Вага в конце прошлой недели направил письмо членам Партии реформ, в котором заявил, что за сложившуюся ситуацию и уход канцлера Министерства обороны должен нести ответственность министр обороны. Обсуждали ли вы позже эту тему с Вагой?

- За эти дни он мне не звонил. Сегодня он присутствовал на встрече в Министерстве обороны в качестве члена Комиссии по государственной обороне и выразил мнение, что его мысль не заключалась в том, что я должен уйти в отставку. Его мысль заключалась в том, что нужно найти решение, как продвигаться по вопросу боеприпасов. Но он сам может это прокомментировать, моя задача - заниматься вопросами гособороны.