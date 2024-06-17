По словам министра обороны Ханно Певкура (Партия реформ), один из вариантов финансирования дополнительной закупки боеприпасов на сумму 1,6 миллиарда евро - взять кредит с трехлетним сроком погашения и ввести налог на оборону для его погашения.
ВИДЕО ⟩ Певкур: для закупки боеприпасов можно взять кредит и ввести налог на оборону для его погашения (3)
Перевод: Сергей Светлов
По словам Певкура, в таком случае дополнительный запас боеприпасов поступит в Эстонию в течение 2-4 лет. В то же время, по мнению министра обороны, этот вопрос требует более широких дебатов, в которые обязательно должны быть вовлечены финансовые эксперты.
Сегодня Певкур встретился в министерстве обороны с членами Комиссии по государственной обороне Рийгикогу, и, по словам министра обороны, все участники встречи согласились с тем, что необходима дополнительная закупка боеприпасов на сумму 1,6 миллиарда евро.
- Что вы обсуждали сегодня с Комиссией по государственной обороне, и все ли согласны с необходимостью дополнительной закупки боеприпасов на сумму 1,6 миллиарда евро?
- У нас никогда не было разногласий по этому вопросу. Вопрос в том, как и из каких источников это сделать. Я поддерживаю дополнительную потребность в боеприпасах, это поддерживает и Комиссия по государственной обороне. Они это выразили сегодня. Нет никаких разногласий в том, что нужны дополнительные средства, вопрос скорее в том, где их взять.
- Так откуда взять эти деньги?
- Члены Комиссии по государственной обороне также сегодня ясно заявили, что поскольку сумма столь велика, для обсуждения этого вопроса требуется более широкие дебаты, обязательно с участием финансовых специалистов. Это не то, что может быть решено только в министерстве обороны, Силах обороны или Комиссии по государственной обороне. Это большая нагрузка для всех налогоплательщиков Эстонии. Это требует более широких дебатов.
- Есть ли еще варианты, кроме повышения налогов или кредита, откуда можно взять эти деньги?
- Теоретически можно выпустить облигации, но учитывая, что средства нужны быстро, было бы разумно говорить о том, чтобы взять, например, трехлетний кредит, а затем, чтобы погасить его, ввести, например, налог на оборону. Можно обсудить, на какой основе будет вводиться этот налог - на основе налога на прибыль, на основе подоходного налога или на основе какого-то другого налога. Для этого и нужны эксперты из министерства финансов.
- Сколько времени может занять закупка и доставка боеприпасов на сумму 1,6 миллиарда евро?
- Сегодня на встрече с Комиссией по государственной обороне также обсуждалось, что есть серьезные трудности с закупками, так как у поставщиков в настоящее время нет возможности обеспечить большинство боеприпасов. Оценка такова, что в зависимости от типа боеприпасов, мы могли бы получить их в Эстонию в течение 2-4 лет. Некоторые специфические боеприпасы могут потребовать еще большего времени ожидания.
Это также зависит от того, сможем ли мы, например, разместить заказы по всей Европе, в различных странах. Возможно, тогда производители будут выпускать продукцию быстрее. Но есть и другой, прямо противоположный эффект: если все внезапно начнут заказывать, сроки поставок могут увеличиться. Это сложный вопрос, но в принципе необходимо принять решение, будем ли мы идти этим путем или нет.
- Какие следующие шаги?
- Мы обсудим это в среду на собрании партии, тогда сможем рассмотреть варианты. Конечно, я хотел бы дождаться возможных предложений Министерства финансов о том, как подойти к этой теме. Затем необходимо принять следующее принципиальное решение: будем ли мы делать это в рамках процесса стратегии государственного бюджета, который состоится в августе-сентябре, или правительство готово сделать это раньше. Было бы справедливо сделать это в рамках процесса государственного бюджета, потому что и в других областях есть желания и потребности. Но это совместное решение 14 министров.
- Член Рийгикогу и ваш однопартиец Кристо Энн Вага в конце прошлой недели направил письмо членам Партии реформ, в котором заявил, что за сложившуюся ситуацию и уход канцлера Министерства обороны должен нести ответственность министр обороны. Обсуждали ли вы позже эту тему с Вагой?
- За эти дни он мне не звонил. Сегодня он присутствовал на встрече в Министерстве обороны в качестве члена Комиссии по государственной обороне и выразил мнение, что его мысль не заключалась в том, что я должен уйти в отставку. Его мысль заключалась в том, что нужно найти решение, как продвигаться по вопросу боеприпасов. Но он сам может это прокомментировать, моя задача - заниматься вопросами гособороны.
Я очень надеюсь, что политика и вопросы гособороны не будут связаны вместе. Мы смогли сохранить вопросы гособороны надпартийными, и для нас важно обеспечить уверенность народа Эстонии и безопасность государства.
- Это письмо было инициативой Кристо Энн Ваги или у него есть сторонники во фракции Партии реформ?
- В некотором смысле это беспрецедентно, потому что, честно говоря, я не припомню в эстонской политике случая, когда бы члены собственной партии писали такие письма о своем министре. Но я повторю, для меня это не имеет значения. Важно то, что мы делаем для гособороны. Каждый министр должен знать, что он может занимать должность ровно до тех пор, пока есть либо А - правительство, Б - доверие премьер-министра, или В - доверие парламента. Это возможности и риски, с которыми должен считаться каждый министр, и я работаю с этим пониманием.
- Каково состояние коалиции? В своем письме Вага также указал на то, что дни нынешней коалиции сочтены.
- Возможно, Кристо Энн знает что-то, чего не знаю я. Я каждый день вижу за столом правительства, что члены правительства очень хорошо ладят, и сотрудничество идет вполне успешно.