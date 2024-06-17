За неделю истребители НАТО 11 раз сопровождали российские самолеты в воздушном пространстве стран Балтии

Всего было идентифицировано и сопровождалось семь тактических бомбардировщиков Су-24, пять истребителей Су-27, четыре истребителя Су-30, два истребителя-бомбардировщика Су-34, четыре разведывательных самолета Ил-20, два разведывательных и картографических самолета Ан-30, а также один пассажирский самолет Ил-96.

Большинство этих самолетов летели без плана полета, с выключенными транспондерами и без радиосвязи с региональным центром управления воздушным движением.

Большая часть этих самолетов взлетела из Калининградской области, летела в международном воздушном пространстве и возвращалась в Калининградскую область, некоторые же направлялись в основную часть России или над материком, входя в международное воздушное пространство.

На позапрошлой неделе истребители НАТО также совершили 11 вылетов для идентификации и сопровождения российских самолетов в международном воздушном пространстве.

Обычно за неделю регистрируется лишь несколько таких случаев.

В первую неделю июня истребители НАТО провели два патрульных вылета над Балтийским морем.

В настоящее время в Балтийском море проходит крупнейшее учение BALTOPS'24, в котором участвуют около 9000 военнослужащих и другого персонала, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран НАТО.

Кроме того, с 7 по 17 июня в Литве проходило международное учение Iron Wolf 2024-1, в котором участвовало более 3700 военнослужащих из Литвы и стран-союзников, и было задействовано более 500 единиц военной техники.

По мнению Министерства обороны Литвы, активность российских самолетов может быть связана с этими учениями.

Миссия воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и временно из Латвии, так как на базе ВВС Эстонии проводятся ремонтные работы.