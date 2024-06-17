Обвиняемой в мошенничестве Керт Кинго грозит два года лишения свободы

Прокурор просил суд удовлетворить гражданский иск на сумму 8271 евро, предъявленный к Керт Кинго, в возмещение причиненного преступлением ущерба.

Прокурор также предложил приговорить Мартина Траата к девяти месяцам условно с испытательным сроком в один год за пособничество и подстрекательство к мошенничеству, совершенному должностным лицом, и за фальсификацию документа.

Согласно обвинительному заключению, в 2020-2022 годах Керт Кинго склонила Траата к подделке счета, чтобы тот мог потребовать от канцелярии Рийгикогу возмещения расходов, связанных с работой члена парламента.

«Траат согласился выставить фальшивые счета, и с апреля 2020 года по апрель 2022 года он направил Кинго шесть счетов на сумму 8271 евро. Кинго, в свою очередь, направила эти счета в канцелярию Рийгикогу для получения компенсации. Однако собранные доказательства показывают, что Рийгикогу фактически оплатило расходы на юридическую помощь Рейну Йыэ, Мареку Калда и Харри Кинго», - заявил государственный прокурор Вахур Верте.

Уголовное дело связано с иском Вийве Аасма, покинувшей в октябре 2019 года должность советника министра внешней торговли и информационных технологий Керт Кинго. Иск был подан против мужчин, которые оскорбили советника в Facebook. Уйдя с должности советника министра, Аасма направила в прессу заявление, в котором обвинила Кинго в бездействии и игнорировании ее советов.

После ухода Аасма в аккаунте Харри Кинго в Facebook и в группе «Клуб друзей EKRE» появились сообщения Марека Калда и Рейна Йыэ о причастности бывшего советника министра к коррупции. В марте 2020 года Аасма подала гражданский иск с требованием возмещения морального ущерба.