В субботу вечером в карьере Камарику в волости Вяйке-Маарья произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: 37-летний пьяный мужчина не справился с управлением Ford Maverick, и машина перевернулась на крышу. В результате ДТП пассажир, 12-летний мальчик, получил серьезные травмы и скончался на месте.
Трагическое ДТП: водителю, из-за которого погиб 12-летний мальчик, грозит до трех лет лишения свободы
Перевод: Анита Авакова
Травмы водителя оказались несерьезными. Пока известно, что мужчина, управлявший автомобилем, и ребенок, находившийся в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности. По предварительной информации, мальчик и водитель были знакомы друг с другом, но не являлись родственниками. Точные обстоятельства аварии выяснятся в ходе расследования полиции.
Авария произошла на государственной территории, куда посторонние лица не допускаются. На небольшом расстоянии от известного места купания в карьере Камарику установлен шлагбаум и знак, запрещающий въезд в карьер. Однако, по данным Virumaa Teataja, в карьере находились люди на внедорожниках и квадроциклах.
Около полудня в понедельник карьер был безлюден. На месте происшествия горело несколько десятков свечей. Кто-то из близких мальчика принес к свечам плюшевого медведя.
Несмотря на шлагбаум и запрещающий знак, видно, что на территории были люди: кто-то разжигал костер, на дороге валялись упаковки от рыболовных снастей, виднелись следы от шин. Теперь же к шлагбауму притащили огромные камни, чтобы никто не смог незаконно пробраться на территорию.
Волостной старейшина Вяйке-Маарья Индрек Кескюла сказал, что существуют и другие способы добраться до карьера. «Я тоже был там, но полицейские не подпустили меня. Я наблюдал издалека», - рассказал глава муниципалитета и выразил соболезнование родственникам.
Кескюла рассказал, что хорошо знаком с окрестностями Камарику, поскольку ездил туда на велосипеде, чтобы искупаться. Однако, чтобы добраться от места купания до задней части водоема, ему пришлось пробираться через насыпь, которая препятствовала прохождению на территорию карьера.
«Если человек выпивает алкоголь и садиться за руль, ДТП может случиться где угодно, - сказал глава муниципалитета.
По словам начальника оперативного отдела Идаской префектуры Александра Марка, пьяного человека ни в коем случае нельзя пускать за руль. «К сожалению, в этот раз пьяный водитель сел за руль и стал причиной трагической аварии, в которой погиб 12-летний ребенок. Мои глубочайшие соболезнования всем родственникам», - добавил он.
«Точное состояние опьянения мужчины будет установлено экспертом. Мужчина не имел судимостей. Уголовное дело возбуждено по статье 117, причинение смерти по неосторожности», - пояснила прокурор Вируской окружной прокуратуры Мелисса Маальметс.
В понедельник Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство Вируской уездной прокуратуры о заключении 37-летнего мужчины, подозревающегося в причинении смерти по неосторожности, под стражу на два месяца. Суд согласился с мнением прокуратуры о том, что, поскольку подозреваемый и раньше нарушал правила дорожного движения, он может продолжить совершать преступления, находясь на свободе.
«Поскольку уголовное дело находится на ранней стадии и доказательства еще собираются, нельзя исключать, что квалификация преступления может измениться в ходе расследования», - добавила Маальметс. В случае вынесения обвинительного приговора водитель может быть приговорен к тюремному заключению сроком до трех лет.