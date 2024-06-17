Трагическое ДТП: водителю, из-за которого погиб 12-летний мальчик, грозит до трех лет лишения свободы

Перевод: Анита Авакова

Травмы водителя оказались несерьезными. Пока известно, что мужчина, управлявший автомобилем, и ребенок, находившийся в машине, не были пристегнуты ремнями безопасности. По предварительной информации, мальчик и водитель были знакомы друг с другом, но не являлись родственниками. Точные обстоятельства аварии выяснятся в ходе расследования полиции.

Авария произошла на государственной территории, куда посторонние лица не допускаются. На небольшом расстоянии от известного места купания в карьере Камарику установлен шлагбаум и знак, запрещающий въезд в карьер. Однако, по данным Virumaa Teataja, в карьере находились люди на внедорожниках и квадроциклах.

Около полудня в понедельник карьер был безлюден. На месте происшествия горело несколько десятков свечей. Кто-то из близких мальчика принес к свечам плюшевого медведя.

Несмотря на шлагбаум и запрещающий знак, видно, что на территории были люди: кто-то разжигал костер, на дороге валялись упаковки от рыболовных снастей, виднелись следы от шин. Теперь же к шлагбауму притащили огромные камни, чтобы никто не смог незаконно пробраться на территорию.

Авария произошла на территории, принадлежащей государству, где посторонним вход воспрещен. Фото: Marianne Loorents

Волостной старейшина Вяйке-Маарья Индрек Кескюла сказал, что существуют и другие способы добраться до карьера. «Я тоже был там, но полицейские не подпустили меня. Я наблюдал издалека», - рассказал глава муниципалитета и выразил соболезнование родственникам.