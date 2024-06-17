Премьер-министр Польши поддерживает кандидатуру Каллас на пост главы внешней политики ЕС

Перевод: Сергей Светлов

«Кая Каллас - очень хороший кандидат, она прекрасно знает проблемы нашего региона, понимает реалии Украины и России», - сказал Туск перед неофициальной встречей лидеров ЕС в Брюсселе, на которой будет обсуждаться новый состав Европейской комиссии.

«Ее позиции совпадают с польскими», - добавил он.

Туск также выразил поддержку кандидатуре Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии. Он отметил, что фон дер Ляйен полностью понимает польские проблемы.

В 19:00 по эстонскому времени начнется неофициальная встреча Европейского Совета в формате ужина, на которой будут обсуждаться возможные кандидаты на четыре высокие должности в Евросоюзе: председателя Европейской комиссии, верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, президента Европейского совета и президента Европейского парламента.