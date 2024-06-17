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Мать, обнаружившая ошибку школы, добилась, чтобы ее ребенок попал на вступительное собеседование

Прийт Пуллеритс
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Мустамяэская государственная гимназия.
Мустамяэская государственная гимназия. Фото: Erakogu

Мать из столицы, ребенок которой поступал в Мустамяэскую государственную гимназию, но не получил приглашения на вступительное собеседование, как еще почти четыреста других учеников, стремившихся туда, утверждает, что в школе с поступающими обращались неодинаково, и потребовала от Министерства образования добиться ясности в этом вопросе.

Айли Антон, мать ребенка, обвиняет Мустамяэскую государственную гимназию (MURG), открывшуюся осенью прошлого года, в том, что руководство школы пригласило на собеседование в апреле только шестьсот учеников, исходя из среднего балла по десяти предметам в девятом классе, хотя таких было 984 человека, кто отметил MURG в качестве своего первого выбора. Это означает, что 384 ученика даже не получили возможности претендовать на место в Мустамяэской государственной гимназии, – сказала Антон.

Она отметила, что, исходя из условий и правил приема в MURG, школа не имела права и оснований устанавливать ограничение на количество людей, приглашаемых на собеседование.

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