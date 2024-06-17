Мать, обнаружившая ошибку школы, добилась, чтобы ее ребенок попал на вступительное собеседование

Айли Антон, мать ребенка, обвиняет Мустамяэскую государственную гимназию (MURG), открывшуюся осенью прошлого года, в том, что руководство школы пригласило на собеседование в апреле только шестьсот учеников, исходя из среднего балла по десяти предметам в девятом классе, хотя таких было 984 человека, кто отметил MURG в качестве своего первого выбора. Это означает, что 384 ученика даже не получили возможности претендовать на место в Мустамяэской государственной гимназии, – сказала Антон.