Первый, но не последний? Саммит мира в Швейцарии отложил мир до следующего раза

Впрочем, не исключено, что именно здесь Путин переиграл сам себя.

«Человек, честно говоря, пугал весь мир, говоря, что не собирается заканчивать войну, а [на самом деле он] хочет дальше захватывать территории. Это большая ошибка [Путина], которая является для нас полезной. Почти все страны здесь, за кулисами [Бюргенштока], говорили, что своим месседжем Путин передал всему миру, что все, что он до этого говорил о реальном желании закончить войну, умножено на ноль. Иногда ошибки врага - это тоже большой успех», - заявил на итоговой пресс-конференции после саммита Владимир Зеленский.

Итак, пока Владимир Путин не демонстрирует готовности к участию в каком-либо предметном мирном процессе, дипломатический путь к прекращению войны, начатый в Бюргенштоке, конечно, выглядит менее актуальным, чем военный. Цитируя популярное в Украине выражение, лучшим переговорщиком Киева являются ВСУ.

Однако инициированный Киевом даже не мирный процесс, а подготовка к началу мирного процесса, который может так и не начаться, как минимум позволяет Украине аккумулировать международную политическую, а за ней и военную поддержку.

А также, когда время для мирных переговоров все-таки настанет, - позволит быть к ним подготовленной, уже обладать поддержанной десятками стран мира переговорной позицией, с которой должна будет иметь дело Москва. И в этом смысле саммит в Бюргенштоке - это действительно сделанный Украиной шаг вперед на дипломатическом пути, который, правда, сейчас больше смахивает на узкую тропу. Однако даже это - точно лучше, чем не делать вообще ничего.