Президент Словакии пока не поддерживает ни одного кандидата, премьер-министр Ирландии считает Каллас подходящей

Перевод: Сергей Светлов

«Я разговариваю со своими коллегами о текущей ситуации на международной арене. Нам нужно быть очень осторожными с тем, кто представляет Европейский союз и комиссию на международной арене. Нам нужен человек, который сможет успокоить ситуацию, которая сейчас находится под огромным давлением», - заявил Пеллегрини.

По словам Пеллегрини, сегодняшний неформальный ужин поможет заложить основу для официального соглашения на следующей неделе. Он добавил, что важно посмотреть, как Восточная и Центральная Европа сыграли в расчетах, поскольку обе территории были недостаточно представлены в последние годы, сообщает Politico.

Пеллегрини заменит на сегодняшнем заседании премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который восстанавливается после покушения.

Президент Словакии Петер Пеллегрини и Урсула фон дер Ляйен в Европейском совете. Фото: JOHANNA GERON

Премьер-министр Ирландии: Каллас - подходящий человек

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис, прибывший в Европейский совет, заявил, что, скорее всего, будет достигнут консенсус относительно Урсулы фон дер Ляйен в качестве следующего председателя Еврокомиссии, однако окончательных решений сегодня принято не будет, сообщает Politico.

Харрис сказал, что окончательные решения по четырем высшим должностям должны быть приняты к концу июня, и призвал к эффективному процессу. «Я не думаю, что ирландские или европейские граждане будут благодарны, если политики здесь, в Брюсселе, неделями будут говорить, кто и какую роль будет играть, когда существует так много насущных проблем на европейском и глобальном уровне», - сказал Харрис.

Харрис сказал, что не слышал об альтернативах фон дер Ляйен. Комментируя остальных кандидатов, Харрис добавил, что Антониу Кошта и Кая Каллас - оба подходящие люди.