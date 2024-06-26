В девятом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие София Солдатенко и Екатерина Чернова расскажут о преступлении, которое потрясло даже опытных и многое повидавших полицейских. В Таллинне в одной из ласнамяэских квартир было обнаружено тело женщины с отрезанной головой.
Отрезал жертве голову: расчленитель из Ласнамяэ уже был знаком полиции
В начале января 2019 года эстонской прокуратуре пришлось распутывать одно из самых жутких убийств. В обычной ласнамяэской квартире на кухне был обнаружен труп. Голова жертвы была отрезана и лежала рядом с телом на подушке. Брюшная полость была вскрыта. Убийца, вероятно, собирался расчленить тело, но не довел дело до конца.
«Это, конечно, совсем не типичная картина. Сначала нас встретил жуткий запах, потом собака. Такса была в очень плохом состоянии, она все это время была в квартире, и с момента убийства хозяйки ее не кормили и не поили», - рассказала побывавшая на месте преступления прокурор Катрин Паэсоо. Она тогда отметила, что этот случай, безусловно, один из самых жутких за последние 20 лет.
Убийца находился в соседней комнате. Это был 42-летний Игорь Лийва. Две недели он пил водку в той же квартире, рядом с частично расчлененным трупом. Время от времени он выходил на улицу с банковской картой своей жертвы, чтобы купить еще алкоголя и закуску.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) – быстрая помощь людям, пережившим физическое, психическое, экономическое или сексуальное насилие.
- palunabi.ee – портал помощи жертвам Департамента социального страхования. Есть возможность также онлайн-консультации.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для тех, кто хочет отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное.
Как оказалось, у него давно были проблемы с алкоголем и законом. Свой первый штраф за нарушение общественного порядка в пьяном виде он получил еще в 2002 году. Последующие десять лет он регулярно попадался полиции за вождение в пьяном виде. Лишь в 2012 году ему был назначен условный срок, который годом позже привели в исполнение. Он отсидел в тюрьме восемь месяцев.
В 2015 году он попался уже на воровстве. В 2017 году он врезался в соседский автомобиль и там же заснул за рулем. За вождение в пьяном виде весной 2017 года он вновь предстал перед судом, но ему удалось избежать тюрьмы, поскольку он пообещал пройти лечение. Тогда на суде он заявил, что ранее никогда не задумывался о лечении, но теперь точно хочет избавиться от зависимости.
Но потом произошло то, чего не мог ожидать даже инспектор, который вел надзор за Лийва.
Однако уже в июне он вновь попал в полицию за насилие. Суд снова запретил ему употреблять алкоголь, обязал пройти лечение и выполнять рекомендации специалиста по надзору, также принять участие в социальной программе.
Сначала все шло нормально. Он даже прошел обязательную соцпрограмму. Но потом произошло то, чего не мог ожидать даже инспектор, который вел надзор за Лийва.
О том, что стало причиной трагедии и почему даже после многочисленных нарушений правил надзора за поведением Лийва долгое время оставался на свободе, слушайте в восьмом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?»
Также в этом выпуске ведущие зачитают рассказ жертвы домашнего насилия: «Мои отношения с мужем, который производил впечатление трудолюбивого человека и прекрасного отца, были полны постоянного страха, что однажды муж ударит меня так, что дети останутся без матери. В полицию я просто не осмеливалась обратиться…Иногда он загонял меня в угол, хватал руками за горло, будто хотел задушить. Он как-то сказал: "Ах, как бы хотелось сломать тебе шею!"…Его тактика была в том, чтобы изолировать меня от всех знакомых и друзей, даже от семьи. Он не разрешал мне ходить в гости к маме. Муж так хорошо промыл мне мозги, что в какой-то момент стало казаться, что я никогда не выберусь из этой ямы…»
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: публикации в СМИ, судебные дела.
Озвучивали: Инна Мельникова, Иван Скрябин.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.