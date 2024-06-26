Отрезал жертве голову: расчленитель из Ласнамяэ уже был знаком полиции

В 2015 году он попался уже на воровстве. В 2017 году он врезался в соседский автомобиль и там же заснул за рулем. За вождение в пьяном виде весной 2017 года он вновь предстал перед судом, но ему удалось избежать тюрьмы, поскольку он пообещал пройти лечение. Тогда на суде он заявил, что ранее никогда не задумывался о лечении, но теперь точно хочет избавиться от зависимости.

Но потом произошло то, чего не мог ожидать даже инспектор, который вел надзор за Лийва.

Однако уже в июне он вновь попал в полицию за насилие. Суд снова запретил ему употреблять алкоголь, обязал пройти лечение и выполнять рекомендации специалиста по надзору, также принять участие в социальной программе.

Сначала все шло нормально. Он даже прошел обязательную соцпрограмму. Но потом произошло то, чего не мог ожидать даже инспектор, который вел надзор за Лийва.

О том, что стало причиной трагедии и почему даже после многочисленных нарушений правил надзора за поведением Лийва долгое время оставался на свободе, слушайте в восьмом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?»