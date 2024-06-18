Обвиняющейся в мошенничестве Керт Кинго грозит условное наказание

Процесс над депутатом Рийгикогу из фракции EKRE Керт Кинго, обвиняемой прокуратурой в мошенничестве, подстрекательстве к подделке и использовании поддельных документов, вышел в Харьюском уездном суде на финишную прямую.

Накануне в ходе прений сторон прокурор потребовал признать Кинго виновной по всем пунктам обвинения, назначив ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Вместе с Кинго перед судом предстал присяжный адвокат Мартин Таат, против которого выдвинуты обвинения в пособничестве мошенничеству и подделке документов. Для него прокуратура просит девять месяцев лишения свободы условно.