В воскресенье, 23 июня, на время проведения в Нарве парада в честь Дня победы нельзя будет пересекать государственную границу, сообщает «Нарвская газета».
Во время парада в честь Дня победы в Нарве закроют границу с Россией
В субботу, 22 июня, в 10 часов утра на Петровской площади начнется подготовка к параду в честь Дня победы. Автобусы, направляющиеся на границу, начиная с 8 часов утра, будут направлены на остановку Пушкина, 22, а до пограничного пункта можно будет дойти пешком по краю площади.
Поскольку пограничный пункт находится в зоне парада, то 23 июня с 9:30 до 12:30 (во время проведения парада), люди не смогут добраться до погранперехода «Нарва» и пересечь границу.
Доступ к пункту пропуска будет восстановлен по окончании парада.