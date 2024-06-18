Во время парада в честь Дня победы в Нарве закроют границу с Россией

В субботу, 22 июня, в 10 часов утра на Петровской площади начнется подготовка к параду в честь Дня победы. Автобусы, направляющиеся на границу, начиная с 8 часов утра, будут направлены на остановку Пушкина, 22, а до пограничного пункта можно будет дойти пешком по краю площади.