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Во время парада в честь Дня победы в Нарве закроют границу с Россией

rus.postimees.ee
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Очередь на пограничном переходе в Нарве в мае.
Очередь на пограничном переходе в Нарве в мае. Фото: Tairo Lutter

В воскресенье, 23 июня, на время проведения в Нарве парада в честь Дня победы нельзя будет пересекать государственную границу, сообщает «Нарвская газета».

В субботу, 22 июня, в 10 часов утра на Петровской площади начнется подготовка к параду в честь Дня победы. Автобусы, направляющиеся на границу, начиная с 8 часов утра, будут направлены на остановку Пушкина, 22, а до пограничного пункта можно будет дойти пешком по краю площади.

Поскольку пограничный пункт находится в зоне парада, то 23 июня с 9:30 до 12:30 (во время проведения парада), люди не смогут добраться до погранперехода «Нарва» и пересечь границу.

Доступ к пункту пропуска будет восстановлен по окончании парада.

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