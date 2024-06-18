Опубликованные недавно Департаментом статистики данные показали, что в летние месяцы прошлого года жители Эстонии заключили 41% всех браков. При этом самым популярным днем для бракосочетания было 7 июля, пятница, сообщает Департамент статистики.
За пять месяцев в Эстонии поженились 93 однополые пары
Какие другие интересные факты следуют из статистики браков 2023 года?
Браки
В 2023 году поженились 6504 пары. Это на 696 пар меньше, чем в 2022 году.
Средний возраст при первом браке аналогичен предыдущей тенденции: средний возраст мужчины, вступающего в брак впервые, - 33,7 года, средний возраст женщины - 31,4 года.
Доля людей, вступающих в брак в возрасте до 30 лет, уменьшается. Если в 1993 году 60% вступающих в брак людей были младше 30 лет, то в 2023 году младше 30 лет был каждый четвертый (24%) вступающий в брак мужчина и каждая третья (34,5%) вступающая в брак женщина.
Больше всего браков было заключено в пятницу, 7 июля: тогда поженились 104 пары.
В 1993 году на момент заключения брака общий ребенок был лишь у 16% пар. Сейчас на момент вступления в брак как минимум один общий ребенок есть у 30% пар.
Женщины эстонской национальности (521) вступали в брак с партнером другой национальности несколько чаще, чем мужчины (461).
В 70% заключенных браков (4563) один из партнеров был эстонской национальности.
В прошлом году за рубежом было заключено 11% всех браков (всего 726). В случае половины заключенных за рубежом браков как минимум один из партнеров был гражданином Эстонии.
В 2023 году за рубежом между двумя гражданами Эстонии был заключен 41 брак.
Эстонцы вступали в брак чаще всего с другими эстонцами (3401 брак). Таких пар, где как минимум один партнер был русской национальности, насчитывалось 1949. Пар, где один партнер был украинцем, насчитывалось 465.
Начиная с 1 января 2024 года в Эстонии заключить брак могут также однополые пары. Согласно первоначальным данным, за первые пять месяцев этого года однополые пары заключили 93 брака, из них 64 было заключено между женщинами и 29 - между мужчинами.
Разводы (и новые браки)
В 2023 году было расторгнуто 2648 браков. Число разводов уже пятый год подряд меньше 3000.
Каждый третий житель Эстонии, вступающий в брак, ранее уже состоял в браке.
Чуть больше половины тех, которые вступают в брак не в первый раз, заключают брак с партнером, для которого это также является не первым браком.
Средний возраст мужчины, вступающего в брак не в первый раз, составляет 45,2 года, средний возраст женщины - 41,5 года.
Общих несовершеннолетних детей при разводе имеет 56% пар.
Было расторгнуто 89 браков, длившихся менее года.
Средняя продолжительность браков, которые были расторгнуты в 2023 году, составила 11 лет и 11 месяцев, однако медиана продолжительности брака равна 8 годам. На среднее значение влияют очень долгие браки: было расторгнуто всего семь браков, длившихся 50 или более лет.
В 2013 году было заключено 5630 браков. Из них к концу 2023 года была расторгнута примерно четверть - 1395 браков.
В каком возрасте жители Эстонии вступают в брак? Узнайте в приложении о браках. Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных. Смотрите также раздел по бракам и разводам.