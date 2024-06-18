За пять месяцев в Эстонии поженились 93 однополые пары

В 2023 году поженились 6504 пары. Это на 696 пар меньше, чем в 2022 году.

Средний возраст при первом браке аналогичен предыдущей тенденции: средний возраст мужчины, вступающего в брак впервые, - 33,7 года, средний возраст женщины - 31,4 года.

Доля людей, вступающих в брак в возрасте до 30 лет, уменьшается. Если в 1993 году 60% вступающих в брак людей были младше 30 лет, то в 2023 году младше 30 лет был каждый четвертый (24%) вступающий в брак мужчина и каждая третья (34,5%) вступающая в брак женщина.

Больше всего браков было заключено в пятницу, 7 июля: тогда поженились 104 пары.

В 1993 году на момент заключения брака общий ребенок был лишь у 16% пар. Сейчас на момент вступления в брак как минимум один общий ребенок есть у 30% пар.

Женщины эстонской национальности (521) вступали в брак с партнером другой национальности несколько чаще, чем мужчины (461).

В 70% заключенных браков (4563) один из партнеров был эстонской национальности.

В прошлом году за рубежом было заключено 11% всех браков (всего 726). В случае половины заключенных за рубежом браков как минимум один из партнеров был гражданином Эстонии.

В 2023 году за рубежом между двумя гражданами Эстонии был заключен 41 брак.

Эстонцы вступали в брак чаще всего с другими эстонцами (3401 брак). Таких пар, где как минимум один партнер был русской национальности, насчитывалось 1949. Пар, где один партнер был украинцем, насчитывалось 465.