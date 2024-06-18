Российским ветеранам закон не писан, альтернативная олимпиада и перепись понауехавших. Обзор событий в России

По заявлению Владимира Путина, за последние полтора года контракт на воинскую службу в России подписали более 460 тысяч человек. Еще 300 тысяч по официальным данным – это мобилизованные.

То есть уже почти миллион российских граждан имеют индульгенцию от уголовного преследования, так что не удивительно, что сообщения об очередном убийстве или краже с участием «ветерана СВО» приходят из российских регионов ежедневно.

Вторая Россия на выезде

В тот же день, когда российское правительство сделало очередной шаг к селекции россиянина нового типа, в Париже состоялась презентация доклада экономиста Владислава Иноземцева, политика Дмитрия Гудкова и директора Center of Analysis and Strategy in Europe Дмитрия Некрасова.

В нем впервые воедино были собраны данные о российской эмиграции 2022–2024 годов. Для подготовки доклада авторы использовали статистику стран Евросоюза, а также большой опрос (почти 3,5 тысячи опрошенных) среди уехавших россиян.

В докладе нет никаких сенсаций, он подтверждает то, что каждый оставшийся в России и занимающийся созидательным трудом человек и так знает: из страны уехал, по меньшей мере, миллион образованных активных людей.

Это никакие не яростные противники режима - только 64% уехавших открыто выступают за Украину в этом конфликте, а 7% и вовсе полностью поддерживают Путина. Просто уехали люди, которым этот режим не давал нормально жить на бытовом уровне: мешал зарабатывать, создавал неуверенность в завтрашнем дне.