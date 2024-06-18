Участникам войны в Украине разрешили нарушать правила дорожного движения, социологи пересчитали россиян в эмиграции, а в Татарстане открыли поддельную Олимпиаду. Сколько шагов осталось России пройти от «Игр БРИКС» до северокорейского чучхе? Кажется, что уже ни одного: пришли. Просто всем нужно к этому немного привыкнуть, пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Российским ветеранам закон не писан, альтернативная олимпиада и перепись понауехавших. Обзор событий в России
Когда-то много лет назад в России было принято смаковать подробности жизни в Северной Корее: вот, дескать, чудаки, живут по своему календарю - сейчас в КНДР 113-й год чучхе - и думают, что планета Земля делится на благополучную корейскую и на всю оставшуюся неблагополучную части.
Еще пару лет назад я бы назвал сравнение России и КНДР скверным и банальным демагогическим приемом, но вот уже в Казани открываются «Игры БРИКС», которые Россия всерьез рассматривает как альтернативную Олимпиаду.
Вот «участники СВО» (российское законодательство запрещает называть агрессию против Украины войной, разрешено называть ее «специальной военной операцией» - прим. ред.) получают очередное освобождение от исполнения российских законов - теперь им можно безнаказанно нарушать правила дорожного движения. И все это на фоне публикации результатов о первой переписи разъехавшейся по всему миру «другой России» - образованной и хорошо зарабатывающей.
Если так пойдет, то через десяток-другой лет в мире появится два вида русских, как сегодня существуют северные и южные корейцы, причем вторые уже в среднем на десять сантиметров выше первых - сказывается скверное питание в КНДР. Только с русскими все будет страшнее, ведь внешне между ними не будет никакой разницы.
Воевали? Нарушайте, пожалуйста!
Правительство РФ на прошлой неделе внесло в Государственную думу очередной законопроект, освобождающий «участников специальной военной операции» от исполнения российских законов. На этот раз им разрешат возвращать водительское удостоверение, отобранное за езду в нетрезвом состоянии или выезд на встречную полосу.
Российские государство создает касту людей, которым не писаны никакие законы, уже почти год. Еще летом 2023 года в России был принят первый пакет законов, который освобождал «участников СВО» от наказания почти по всем статьям Уголовного кодекса, даже средних и тяжких.
Не освободили пока еще от наказания за изнасилование несовершеннолетних (совершеннолетних - пожалуйста, сколько угодно), за преступления против конституционного строя и безопасности государства.
То есть воруй, убивай, насилуй, только не протестуй под окнами госорганов, и вообще не мешай государству работать. Единственное условие - необходимо немного поубивать людей в Украине и вернуться в Россию героем, которому можно все.
В марте 2024 года это уникальное предложение дополнили новым пунктом: освобождение от уголовной ответственности стало возможно получить «задним числом», находясь на этапе следствия или еще до вступления решения суда в законную силу.
То есть, человек в России отныне может совершить убийство или кражу, все осознать, и прямо в СИЗО подписать контракт на военную службу, показав суду фигу. Такого уровня индульгенций, кажется, не знала и католическая церковь в период своего расцвета.
И вот теперь пришла очередь водительских прав. Согласно законопроекту, участники войны в Украине, грубо нарушившие правила дорожного движения, отныне смогут спокойно вернуть отобранные водительские удостоверения и пользоваться ими до окончания мобилизации, которая в России официально не завершена.
Акция «води как хочешь» будет действовать вплоть до окончания службы, но есть исключения: при получении государственной награды она продлевается навсегда.
По заявлению Владимира Путина, за последние полтора года контракт на воинскую службу в России подписали более 460 тысяч человек. Еще 300 тысяч по официальным данным – это мобилизованные.
То есть уже почти миллион российских граждан имеют индульгенцию от уголовного преследования, так что не удивительно, что сообщения об очередном убийстве или краже с участием «ветерана СВО» приходят из российских регионов ежедневно.
Вторая Россия на выезде
В тот же день, когда российское правительство сделало очередной шаг к селекции россиянина нового типа, в Париже состоялась презентация доклада экономиста Владислава Иноземцева, политика Дмитрия Гудкова и директора Center of Analysis and Strategy in Europe Дмитрия Некрасова.
В нем впервые воедино были собраны данные о российской эмиграции 2022–2024 годов. Для подготовки доклада авторы использовали статистику стран Евросоюза, а также большой опрос (почти 3,5 тысячи опрошенных) среди уехавших россиян.
В докладе нет никаких сенсаций, он подтверждает то, что каждый оставшийся в России и занимающийся созидательным трудом человек и так знает: из страны уехал, по меньшей мере, миллион образованных активных людей.
Это никакие не яростные противники режима - только 64% уехавших открыто выступают за Украину в этом конфликте, а 7% и вовсе полностью поддерживают Путина. Просто уехали люди, которым этот режим не давал нормально жить на бытовом уровне: мешал зарабатывать, создавал неуверенность в завтрашнем дне.
Согласно опросам, больше половины уехавших россиян зарабатывают от 3 до 10 тысяч евро в месяц, что больше, чем в среднем по ЕС. Кстати, столько же зарабатывают их сограждане на украинских фронтах - только оказывается, что для такого уровня дохода россиянину вовсе не обязательно убивать украинцев.
Авторы доклада называют своей целью убедить европейскую бюрократию в исключительной полезности этой волны русской эмиграции для Евросоюза и необходимости отменить любые барьеры для их переезда и интеграции.
Если это удастся, то в Европе официально начнется другой, альтернативный официальному российскому, селективный эксперимент.
Альтернативная Олимпиада
Впрочем, в России об этом скорее всего не узнают. Потому что будут слишком заняты убеждением себя самих в том, что весь мир им завидует. Очередной коллективный акт такого самоубеждения прямо сейчас проходит в столице Республики Татарстан Казани.
В Казани открылись так называемые Игры БРИКС, которые российская пропаганда старательно описывает как событие уж никак не менее значимое, чем хваления западная Олимпиада. На Олимпиаду в этом году российскую сборную в очередной раз не пустят, да и российский флаг там уже давно под запретом.
Под лозунгом «а нам не очень-то и хотелось» и проходят Игры БРИКС. Поддерживая не так давно придуманный в России тезис, что да, против нас, конечно, много стран, но эти страны ненормальные, а нормальные - вот они и все как один наши союзники.
По данным оргкомитета Игр БРИКС, в них принимают участие 89 стран мира, при этом, правда, странами считаются, например, Абхазия и Республика Сербская (не путать с Республикой Сербия).
Кроме привычных «западных» видов спорта, в программе есть и специфические национальные: капоэйра от Бразилии, го - от Китая, джуксей - от ЮАР, кабадди - от Индии, битва на поясах - от России.
По состоянию на 17 июня командный зачет выглядит так: Россия - 111 золотых медалей (!), на втором месте - Беларусь, в пятерке лидеров - Узбекистан и Монголия. Такой вот международный спортивный пьедестал по версии России.
Кажется, никого из участников игр и их комментаторов даже ничего не смущает своей абсурдностью. Сколько шагов от Игр БРИКС до северокорейского чучхе? Кажется, что уже ни одного. Просто всем нужно к этому немного привыкнуть.