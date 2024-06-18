IKEA ЖДЕТ ВАС Подайте заявку до 1 июля, и интерьер вашего дома обновят абсолютно бесплатно

Осенью IKEA и TV3 запускают совместный проект – телепередачу «Мой дом с IKEA» – «Minu IKEA kodu». Его участниками станут восемь счастливчиков. В этом сезоне дизайнеры интерьера IKEA обновят отобранные помещения и бизнес-пространства и поделятся со зрителями практическими советами, как преобразить дом без масштабного ремонта. Ведущей телешоу станет Ханна Мартинсон.

Согласно последнему исследованию IKEA «Жизнь дома»*, 60% жителей Эстонии утверждают, что дом – это их любимое место. Более того, почти каждый четвертый говорит, что обустройство дома – одно из важнейших занятий, приносящих им радость, и более половины населения говорят, что планируют переехать или обновить свой дом в ближайшие два года. Поэтому в новом телешоу команда дизайнеров интерьера IKEA будет делиться со зрителями вдохновляющими идеями и практическими советами для реальных жизненных ситуаций», – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Брита Миквере.

«Жители Эстонии всегда считали дом своей крепостью и оформляли его интерьер таким образом, чтобы в нем было уютно и комфортно. Телеканал TV3 очень рад, что новое шоу поможет найти еще больше свежих решений, как сделать свой дом более красивым, уютным и практичным», – сказала менеджер по маркетингу и коммуникации TV3 Аннели Адерманн. «Это телешоу, в котором одинаково интересно и принимать участие, и наблюдать за процессом изменений», – добавила она.

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