IKEA ищет жителей Эстонии, которые готовы стать участниками нового телешоу и бесплатно обновить свой интерьер. Заявки принимаются до 1 июля.
IKEA ЖДЕТ ВАС ⟩ Подайте заявку до 1 июля, и интерьер вашего дома обновят абсолютно бесплатно
Осенью IKEA и TV3 запускают совместный проект – телепередачу «Мой дом с IKEA» – «Minu IKEA kodu». Его участниками станут восемь счастливчиков. В этом сезоне дизайнеры интерьера IKEA обновят отобранные помещения и бизнес-пространства и поделятся со зрителями практическими советами, как преобразить дом без масштабного ремонта. Ведущей телешоу станет Ханна Мартинсон.
Согласно последнему исследованию IKEA «Жизнь дома»*, 60% жителей Эстонии утверждают, что дом – это их любимое место. Более того, почти каждый четвертый говорит, что обустройство дома – одно из важнейших занятий, приносящих им радость, и более половины населения говорят, что планируют переехать или обновить свой дом в ближайшие два года. Поэтому в новом телешоу команда дизайнеров интерьера IKEA будет делиться со зрителями вдохновляющими идеями и практическими советами для реальных жизненных ситуаций», – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Брита Миквере.
«Жители Эстонии всегда считали дом своей крепостью и оформляли его интерьер таким образом, чтобы в нем было уютно и комфортно. Телеканал TV3 очень рад, что новое шоу поможет найти еще больше свежих решений, как сделать свой дом более красивым, уютным и практичным», – сказала менеджер по маркетингу и коммуникации TV3 Аннели Адерманн. «Это телешоу, в котором одинаково интересно и принимать участие, и наблюдать за процессом изменений», – добавила она.
Отбор начался
Первый этап проекта «Мой дом IKEA» – это отбор участников, желающих обновить свое жилье. Жители Эстонии, желающие стать участниками проекта, могут подать заявку до 1 июля. При подаче заявки им надо указать, какую комнату в доме они хотят обновить больше всего: гостиную, спальню, детскую или другую. Из всех заявок жюри проекта выберет участников, жилое пространство которых будет проходить обновление.
Второй этап проекта - шоу TV3 «Мой дом IKEA», которое выйдет на экраны в октябре. Телезрителям Эстонии будут показаны работы по обновлению в домах участников: обсуждение необходимых изменений, выбор мебели и решений, комбинирование элементов интерьера и т. д. Для каждого пространства будет отдельный эпизод, поэтому зрители не только смогут посмотреть детально, как это происходило, но и получат ценные советы дизайнеров для собственного дома.
Предлагаем частным лицам и предприятиям, желающим принять участие в отборе для участия в проекте, заполнить до 1 июля форму заявки, которая находится ЗДЕСЬ.
Об исследовании IKEA «Жизнь дома»*
Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению IKEA. Опрос проводился в 2023 году с помощью онлайн-панелей. В Эстонии было опрошено 1007 жителей.