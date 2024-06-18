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Эстония потратит почти миллион евро на изучение влияния искусственного интеллекта на равноправие

rus.postimees.ee
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Работа с компьютером.
Работа с компьютером. Фото: Richard Drew

Канцелярия уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению в течение двух лет потратит почти 700 000 евро на изучение влияние искусственного интеллекта на равноправие, пишет Rus.ERR.

Исследование будет проведено совместно с партнерами из Минюста и Минэкономики, Таллиннского технического университета и канцелярией литовского уполномоченного по равноправию.

Официальное название проекта - Equitech (улучшение реагирования на риски дискриминации, предубеждений и нетерпимости в автоматизированных системах принятия решений с целью содействия равноправию). Его цель - предотвратить дискриминацию при создании государственных услуг, основанных на искусственном интеллекте.

В программу также входит рассмотрение этой темы на научном семинаре и в научной статье, тренинги для чиновников и программистов, международная конференция и кампания, ориентированная на широкую общественность.

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