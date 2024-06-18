Канцелярия уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению в течение двух лет потратит почти 700 000 евро на изучение влияние искусственного интеллекта на равноправие, пишет Rus.ERR.
Эстония потратит почти миллион евро на изучение влияния искусственного интеллекта на равноправие
Исследование будет проведено совместно с партнерами из Минюста и Минэкономики, Таллиннского технического университета и канцелярией литовского уполномоченного по равноправию.
Официальное название проекта - Equitech (улучшение реагирования на риски дискриминации, предубеждений и нетерпимости в автоматизированных системах принятия решений с целью содействия равноправию). Его цель - предотвратить дискриминацию при создании государственных услуг, основанных на искусственном интеллекте.
В программу также входит рассмотрение этой темы на научном семинаре и в научной статье, тренинги для чиновников и программистов, международная конференция и кампания, ориентированная на широкую общественность.