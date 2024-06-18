Эксперт по недвижимости: Пыхья-Таллинн - наша птица феникс, а Старый город - город-призрак

«Согласно статистике цен Земельного департамента, доступность средней квартиры площадью 40 м2 Таллинне практически не изменилась – как 20 лет назад, так и сейчас для покупки жилья такого размера в столице требуется средняя чистая зарплата за шесть лет и девять месяцев. В то же время для покупки квартиры площадью 50 квадратных метров сегодня требуется примерно на восемь месяцев больше чистой зарплаты, чем в 2004 году», – сказал Ребане.

По его словам, два десятилетия назад Старый город Таллинна был самым дорогим районом Эстонии, и сейчас он остается таковым, но уже в меньшей степени. Если в 2004 году для покупки квартиры площадью 50 м2 в Старом городе требовалась средняя чистая зарплата эстонца за 20 лет, то сейчас квартиру в Старом городе можно купить за 11 средних чистых годовых зарплат.

«К сожалению, в последние годы Старый город приобрел черты города-призрака. Иногда в Старом городе даже наблюдается переизбыток квартир – некоторые квартиры простаивают очень долго, и люди не заинтересованы в том, чтобы туда переехать. Причины практические: дома там построены не по современным технологиям, коммунальные расходы высоки, и есть определенные неудобства, связанные с проживанием в Старом городе, например, труднодоступность», – объяснил Ребане.