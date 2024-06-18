За последние двадцать лет городской пейзаж Таллинна претерпел значительные изменения. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане анализирует, как за последние два десятилетия изменилось соотношение средних зарплат и цен на квартиры в разных районах Таллинна.
Эксперт по недвижимости: Пыхья-Таллинн - наша птица феникс, а Старый город - город-призрак
«Согласно статистике цен Земельного департамента, доступность средней квартиры площадью 40 м2 Таллинне практически не изменилась – как 20 лет назад, так и сейчас для покупки жилья такого размера в столице требуется средняя чистая зарплата за шесть лет и девять месяцев. В то же время для покупки квартиры площадью 50 квадратных метров сегодня требуется примерно на восемь месяцев больше чистой зарплаты, чем в 2004 году», – сказал Ребане.
По его словам, два десятилетия назад Старый город Таллинна был самым дорогим районом Эстонии, и сейчас он остается таковым, но уже в меньшей степени. Если в 2004 году для покупки квартиры площадью 50 м2 в Старом городе требовалась средняя чистая зарплата эстонца за 20 лет, то сейчас квартиру в Старом городе можно купить за 11 средних чистых годовых зарплат.
«К сожалению, в последние годы Старый город приобрел черты города-призрака. Иногда в Старом городе даже наблюдается переизбыток квартир – некоторые квартиры простаивают очень долго, и люди не заинтересованы в том, чтобы туда переехать. Причины практические: дома там построены не по современным технологиям, коммунальные расходы высоки, и есть определенные неудобства, связанные с проживанием в Старом городе, например, труднодоступность», – объяснил Ребане.
Он напомнил, что коронакризис нанес большой удар по Старому городу. Предприятия в нем больше не задерживаются. «Я считаю, что в итоге Старый город останется Старым городом – самым дорогим жилым районом Эстонии и по-прежнему самым желанным для значительной части населения», – сказал Ребане.
Среди районов города выделяется Пыхья-Таллинн, который восстал из пепла, словно птица феникс. Ребане считает, что у района есть потенциал для дальнейшего роста. В качестве примера можно привести застройку вокруг порта Беккер, офис Wise в деловом квартале Крулля, застройку в районе бывшего завода Вольта и новое жилье в районе Каларанна.
Согласно ценовой статистике Земельного департамента, если в 2004 году на покупку квартиры площадью 50 м2 в районе Пыхья-Таллинн в среднем уходила чистая зарплата за шесть лет и четыре месяца, то сейчас на покупку такой же квартиры в этом районе требуется чистая зарплата за девять лет и пять месяцев.
Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане отметил, что за последние два года недвижимость стала относительно доступнее для населения, так как цены на квартиры практически не выросли, в то время как зарплаты увеличились. По его прогнозам, даже если Euribor в ближайшей перспективе упадет, цены все равно значительно не вырастут. В то же время, пока взять кредит на покупку жилья по-прежнему дорого.
«В ближайшие несколько лет падение Euribor и рост зарплат позволят нам покупать больше квадратных метров, чем сегодня. Я считаю, что с точки зрения роста цен на недвижимость и динамики средней заработной платы примерно такая ситуация сохранится и через 20 лет», – считает Ребане.