Винодельня Nudist в рамках экономии расходов уволила всех продавцов, с середины лета в компании работает только один человек, к тому же завод прекратит производство напитков в районе Telliskivi, сообщают «Деловые ведомости».
Известная винодельня закрывает производство: «Это не трагично, а прекрасно»
«Это не трагично, а прекрасно – это была наша цель последние два года», – сказал член правления винодельни Nudist Михкель Мянник.
В то же время кажется, что Nudist сократил расходы везде, где только было возможно: если пару лет назад, по данным Инфобанка, в Nudist работало шесть человек, то сейчас осталось всего двое. С Рождества Nudist обходился директором по производству и секретарем по продажам-менеджером по ключевым клиентам, а летом в компании останется только директор по производству.
«Это чуть-чуть как в самом начале, когда, кроме директора по производству, мы не могли позволить себе больше никого», – пояснил Мянник во вчерашней новостной рассылке.
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