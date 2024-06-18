Известная винодельня закрывает производство: «Это не трагично, а прекрасно»

В то же время кажется, что Nudist сократил расходы везде, где только было возможно: если пару лет назад, по данным Инфобанка, в Nudist работало шесть человек, то сейчас осталось всего двое. С Рождества Nudist обходился директором по производству и секретарем по продажам-менеджером по ключевым клиентам, а летом в компании останется только директор по производству.