В лесах Эстонии появились первые лисички и подосиновики

Мюрк отметила, что в минувшее воскресенье была в лесу в Валгамаа и принесла домой лисички, опята, вешенки и подосиновики.

«Грибы в этом году появились примерно на две недели раньше, чем обычно», – сказала она, выразив надежду на то, что в этом году не будет длительного периода жары, который сказался на грибах в прошлом году.