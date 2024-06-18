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В лесах Эстонии появились первые лисички и подосиновики

rus.postimees.ee
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Грибы.
Грибы. Фото: фото читателя

Любительница собирать грибы Марье Мюрк сказала в передаче Terevisioon, что в Южной Эстонии уже появились первые лисички и боровики, пишет Rus.ERR.

Мюрк отметила, что в минувшее воскресенье была в лесу в Валгамаа и принесла домой лисички, опята, вешенки и подосиновики.

«Грибы в этом году появились примерно на две недели раньше, чем обычно», – сказала она, выразив надежду на то, что в этом году не будет длительного периода жары, который сказался на грибах в прошлом году.

«Не помешало бы побольше дождей», – добавила Мюрк.

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