Любительница собирать грибы Марье Мюрк сказала в передаче Terevisioon, что в Южной Эстонии уже появились первые лисички и боровики, пишет Rus.ERR.
В лесах Эстонии появились первые лисички и подосиновики
Мюрк отметила, что в минувшее воскресенье была в лесу в Валгамаа и принесла домой лисички, опята, вешенки и подосиновики.
«Грибы в этом году появились примерно на две недели раньше, чем обычно», – сказала она, выразив надежду на то, что в этом году не будет длительного периода жары, который сказался на грибах в прошлом году.
«Не помешало бы побольше дождей», – добавила Мюрк.