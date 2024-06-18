Путин назначил замминистра обороны свою предполагаемую родственницу и сына экс-премьера. Что означают перестановки в Минобороны

Новый министр обороны Андрей Белоусов уже провел встречу с уволенными и поблагодарил их за работу, сообщили в ведомстве.

Путин также подписал указ, согласно которому у Белоусова будет 12 заместителей вместо прежних десяти, в том числе два первых замминистра вместо одного.

Команда Сергея Шойгу окончательно покидает Министерство обороны. О том, что означают новые кадровые перестановки, рассказывает специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов*

На 845-й день войны и спустя месяц после смены министра обороны Владимир Путин подписал указ о масштабных кадровых перестановках в оборонном ведомстве. Его покидают четыре многолетних заместителя Сергея Шойгу: Руслан Цаликов, курировавший все медийную и PR-активность прежнего министра, Татьяна Шевцова, курировавшая вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, генерал Павел Попов, отвечавший за создание Национального центра управления обороной, и статс-секретарь Николай Панков.