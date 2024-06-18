Владимир Путин освободил от должностей четверых заместителей обороны - соратников экс-министра Сергея Шойгу. Среди новых замминистра - предполагаемая родственница президента Анна Цивилева и сын экс-премьера Петр Фрадков.
Путин назначил замминистра обороны свою предполагаемую родственницу и сына экс-премьера. Что означают перестановки в Минобороны
В понедельник Владимир Путин подписал указы о назначении Анны Цивилевой, Павла Фрадкова и Олега Савельева на должности заместителей министра обороны.
Цивилеву СМИ называют двоюродной племянницей Путина. Как писало издание «Проект» (в реестре «иноагентов»), девичья фамилия Цивилевой - Путина, а ее отец приходится президенту двоюродным братом.
Цивилева замужем за бывшим губернатором Кемеровской области, назначенным в прошлом месяце министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Она возглавляет фонд поддержки «ветеранов СВО» (так российские власти называют войну с Украиной) «Защитники Отечества», а в 2018 году стала владелицей 70% компании «Колмар» - одного из крупнейших российских угледобывающих предприятий.
Помимо Цивилевой замминистра обороны назначены Павел Фрадков - младший сын экс-премьера Михаила Фрадкова и бывший первый заместитель управделами президента России, а также Олег Савельев, который в 2014-2015 годах работал министром по делам аннексированного Крыма.
Кроме того, Путин назначил первым замминистра обороны Леонида Горнина, занимавшего пост замминистра финансов и отвечавшего в Минфине за военные расходы.
Как уточнили в Минобороны, Горнин будет курировать весь комплекс финансового обеспечения ВС РФ, Цивилева - вопросы социального и жилищного обеспечения, а Фрадков - вопросы управления имуществом и военное строительство.
От должностей заместителей министра обороны Путин освободил заместителей и ставленников бывшего главы Минобороны Сергея Шойгу Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова.
Новый министр обороны Андрей Белоусов уже провел встречу с уволенными и поблагодарил их за работу, сообщили в ведомстве.
Путин также подписал указ, согласно которому у Белоусова будет 12 заместителей вместо прежних десяти, в том числе два первых замминистра вместо одного.
Команда Сергея Шойгу окончательно покидает Министерство обороны. О том, что означают новые кадровые перестановки, рассказывает специальный корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов*
На 845-й день войны и спустя месяц после смены министра обороны Владимир Путин подписал указ о масштабных кадровых перестановках в оборонном ведомстве. Его покидают четыре многолетних заместителя Сергея Шойгу: Руслан Цаликов, курировавший все медийную и PR-активность прежнего министра, Татьяна Шевцова, курировавшая вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, генерал Павел Попов, отвечавший за создание Национального центра управления обороной, и статс-секретарь Николай Панков.
Новый министр обороны Андрей Белоусов, гражданский экономист, формирует свою команду из штатских. Первым заместителем министра стал перешедший с аналогичной должности в Минфине Леонид Горнин. Вопросами, которые прежде курировала Шевцова, теперь будет заниматься Анна Цивилева. Ее муж месяц назад совершил карьерный скачок из губернаторов Кемеровской области в министры энергетики. Но чем объясняются карьерные успехи Цивилевых - их управленческими компетенциями, или же, что вероятнее, родственными связями Цивилевой с Путиным о которых первым написало издание «Проект» (в реестре «иноагентов»)? Вопрос остается открытым.
Новый заместитель министра обороны Павел Фрадков тоже известен в первую очередь не своими профессиональными достижениями, а тем, что он сын бывшего премьер-министра России.
А про нового руководителя аппарата министра обороны Олега Савельева, который пришел в министерство из Счетной палаты, собеседники Би-би-си говорили, что на прежней работе он в основном «вместо решения насущных вопросов занимался теоретическими изысканиями и написанием стратегий».
На третий год войны против Украины все выглядит так, что Андрей Белоусов решил пойти примерно по тому же пути, по которому в 2008 году после войны с Грузией, когда всем стала очевидна необходимость реформы Минобороны, пошел министр обороны Анатолий Сердюков. Тогда к 2011 году из десяти заместителей министра лишь двое были военными - глава Генерального штаба и заместитель, отвечавший за материально-техническое обеспечение армии.
Каждый раз, когда где-то в Минобороны начинаются такие перестановки, эксперты вспоминают опыт американского министра Роберта Макнамары, который пришел руководить оборонным ведомством с поста президента Ford Motor, а продолжил карьеру уже на посту президента Всемирного банка. Но повторить успех Макнамары пока мало кому удавалось. Для коллег Сердюкова его служба в Минобороны закончилась обысками и коррупционными делами.
*Власти России включили Илью Барабанова в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и намеревается его оспорить.