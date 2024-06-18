Анализ рынка топлива, проведенный Департаментом конкуренции, показал, что для обеспечения стабильного и справедливого ценообразования топлива необходимы более эффективный надзор и прозрачность.
Анализ Департамента конкуренции: есть ли в Эстонии топливный картель?
Перевод: Анита Авакова
По словам генерального директора Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ, анализ позволяет создать базовые данные, с помощью которых можно будет сравнить то, что будет происходить на рынке в будущем, и при необходимости внести предложения по улучшению конкуренции. «Собранные данные показывают, что оптовый рынок топлива явно представляет собой дуополию, а розничный рынок - олигополию. Вопрос о том, может ли на розничном рынке также наблюдаться коллективное доминирование, пока остается открытым», - сказала Пярн-Леэ.
Эстонский рынок топлива невелик по объему и составляет лишь часть общего потребления топлива в Европейском союзе. Рынок сконцентрирован. Во многом это связано с высокими барьерами входа на рынок. В Эстонии продаются в основном три вида топлива: 95-й бензин, 98-й бензин и дизельное топливо. Плотность сети АЗС - одна из самых высоких в Европе, а регионами с самым высоким потреблением, как и ожидалось, являются Харьюмаа и Тартумаа. Положительным моментом является то, что топливным рынком в основном управляют компании с хорошим капиталом, которые могут обеспечить стабильные поставки и удовлетворить требования к биотопливу.
В то же время предприятия эстонского топливного рынка тесно связаны по вертикали, поэтому конкуренты на розничном рынке могут быть хорошими партнерами по сотрудничеству на оптовом или складском рынке. Цены на топливо в Эстонии тесно связаны с ценами мирового рынка и ставками акцизного сбора. Ценообразование на топливо в Эстонии тесно связано с ценами на мировом рынке и акцизными ставками. Основным индикатором цен является котировка S&P Global Platts, которая также определяет закупочную цену.
Это также свидетельствует о том, что, хотя цены на топливо в Эстонии следуют за изменениями цен на мировом рынке, изменения цен на местном уровне часто происходят медленнее. Предприниматели, работающие на рынке, имеют хорошее представление о том, что происходит на рынке, в том числе отслеживают цены конкурентов и соответствующим образом корректируют почтовые расценки.
Система удовлетворения потребностей в биотопливе в Эстонии сложна и фрагментирована. Различные учреждения государственного сектора, такие как Агентство окружающей среды, Министерство климата, Налогово-таможенный департамент и Elering, занимаются различными аспектами выполнения биологических обязательств, но не существует единого центрального компетентного координирующего учреждения, которое могло бы обеспечить комплексное представление и обеспечить ясность между компетенцией и обязанностями различных учреждений. Подобная фрагментация может привести к разрозненности, когда каждое государственное ведомство занимается своей зоной ответственности, а общая картина оказывается неполной.
Необходимо повысить прозрачность цен в режиме реального времени
По результатам анализа в департаменте также дали рекомендации. Например, рекомендуется повысить прозрачность цен в реальном времени: подойдет независимый портал сравнения цен, отображающий цены на заправочных станциях. Кроме того, необходимо назначить специальное учреждение, обладающее необходимыми компетенциями и ресурсами для мониторинга топливного рынка на государственном уровне.
Это позволит в случае необходимости быстро вмешаться, защитив потребителей от роста цен и рыночных злоупотреблений. Усиление надзора за рынком обеспечит справедливую конкуренцию и предотвратит необоснованный рост цен, обеспечивая лучшую защиту потребителей. «Реализация рекомендаций может способствовать созданию лучшей конкурентной ситуации, которая защищает интересы потребителей и обеспечивает справедливое ценообразование на всем рынке», - сказала Пярн-Леэ.
Осенью 2022 года Департамент конкуренции приступил к картированию и анализу конкурентной ситуации на розничном и оптовом рынке моторного топлива с целью лучшего понимания функционирования топливного рынка, выявления потенциальных нарушений конкуренции и предложения мер, направленных на повышение конкурентоспособности.
В департаменте более подробно изучили объемы розничных и оптовых продаж, оборот розничных и оптовых продаж, прибыльность компаний, размер скидок, связанных с программами для коммерческих и частных клиентов, объемы этих программ, объемы продаж по видам топлива, как обеспечивается потребность в биотопливе и как потребность в биотопливе влияет на цену топлива, на какой срок компания имеет гарантированные запасы топлива, а также динамику цен на поставку топлива. Анализировался период с 2019 года по 2022 год.