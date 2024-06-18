Анализ Департамента конкуренции: есть ли в Эстонии топливный картель?

Перевод: Анита Авакова

По словам генерального директора Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ, анализ позволяет создать базовые данные, с помощью которых можно будет сравнить то, что будет происходить на рынке в будущем, и при необходимости внести предложения по улучшению конкуренции. «Собранные данные показывают, что оптовый рынок топлива явно представляет собой дуополию, а розничный рынок - олигополию. Вопрос о том, может ли на розничном рынке также наблюдаться коллективное доминирование, пока остается открытым», - сказала Пярн-Леэ.

Эстонский рынок топлива невелик по объему и составляет лишь часть общего потребления топлива в Европейском союзе. Рынок сконцентрирован. Во многом это связано с высокими барьерами входа на рынок. В Эстонии продаются в основном три вида топлива: 95-й бензин, 98-й бензин и дизельное топливо. Плотность сети АЗС - одна из самых высоких в Европе, а регионами с самым высоким потреблением, как и ожидалось, являются Харьюмаа и Тартумаа. Положительным моментом является то, что топливным рынком в основном управляют компании с хорошим капиталом, которые могут обеспечить стабильные поставки и удовлетворить требования к биотопливу.