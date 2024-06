Исследование: люди теряют интерес к новостям

Все больше людей во всем мире отказываются от просмотра новостей, жалуясь на скуку и депрессию, следует из обнародованных в понедельник, 17 июня, результатов исследования Digital News Report 2024, проведенного Институтом изучения журналистики Рейтер Оксфордского университета (Reuters Institute for the Study of Journalism).