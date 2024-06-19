- Нужен ли в школах предмет, который был бы связан с темами ЛГБТК+?

- Я не уверена. Было бы лучше если бы темы, связанные с ЛГБТК+ присутствовали в разных предметах. Можно говорить об ЛГБТК+ темах на литературе, можно - на уроках истории, когда есть связь. Каждый предмет может привнести что-то свое. Это должно быть естественно вписано в предмет.

В Эстонских школах, когда речь идет о писателях, никогда не упоминают, что кто-то из них был ЛГБТК+. То же самое касается исторических деятелях. Люди говорят, мол, это новая проблема. Нет, она не новая. Мы просто никогда не говорим об этом в школе.

Если мы игнорируем этот факт в отношении деятеля культуры или исторического персонажа, убираем его из школьной программы, то может казаться, что это какая-то новая проблема, отдельная, которой не должна касаться школа.

Но эти факты должны быть известны со школьной скамьи. Сейчас же мы просто предполагаем, что каждый, кого мы изучаем в школе - гетеросексуальный цисгендер, но это не так. Мы просто о многих людях не говорим, что они ЛГБТК+.