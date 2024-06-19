С 1 января 2024 года в Эстонии стала возможна регистрация брака между двумя лицами, вне зависимости от пола. У многих людей возникает вопрос, чем же теперь должно заниматься ЛГБТК+ сообщество в Эстонии, какие проблемы еще решать. Однако эстонское общество еще не избавилось от гомофобии, а многие представители ЛГБТК+ по-прежнему сталкиваются с трудностями каждый день.
Интервью ⟩ Глава Эстонской ЛГБТ Ассоциации: «Учителя-гомофобы и трансфобы не могут прекратить буллинг» (2)
Общественный активист из организации «Открытая Республика» Даниил Куракин поговорил с руководителем Эстонской ЛГБТ Ассоциации Ээвой Коплиметс о том, что еще предстоит сделать ассоциации чтобы сделать Эстонию безопасной для представителей сообщества.
- Принятие закона о равенстве браков - большая победа для ЛГБТК+ сообщества Эстонии. Расскажите, почему было важно начать переговоры с политиками и членами правительства?
- Главной задачей было - дать людям возможность понять суть проблемы, и для этого необходимо было поговорить с множеством людей. Им нужно было донести, что про это не мелкая надуманная проблема, а обстоятельство, реально влияющее на жизнь людей.
Например, очень серьезной проблемой было отсутствие возможности заключить брак для однополых партнеров, которые вместе растят ребенка, хотят усыновить его в Эстонии, но брак они оформили где-то в другой точке мира.
Когда в Эстонии не было равенства браков, чиновники предлагали таким парам оформить сожительство, но когда они приходили его оформлять, оказывалось, что это невозможно, ведь они уже супруги. Люди застревали с их проблемой между противоречащими нормами законодательства. Теперь этих проблем нет.
Были случаи, когда житель Эстонии не мог привезти в страну своего партнера, особенно если партнер из России. Привезти супруга было можно, но не партнера, с которым лишь фактическое сожительство. Это была откровенная дискриминация.
Для части сообщества была возможность оформить только партнерство вместо брака, но оно давало лишь ограниченный объем прав в сравнении с супружескими правами.
Нам нужно говорить на эти темы, потому что детям необходимо знать все, что связано с обществом. На деле же в огромном количестве школ эти темы игнорируют, или, что еще хуже, учителя распространяют гомофобию и трансфобию.
Ээва Коплиметс.
- Насколько было сложно говорить с политиками о правах проблемах ЛГБТК+ сообщества?
- Это зависело от мировоззрения политика. Если это был поддерживающий идею равенства политик, то намного проще было говорить с ним о том, что все эти вещи важны. Если политик - гомофоб, то убедить его в том что ЛГБТК+ сообществу нужна помощь было труднее.
По моим наблюдениям большинство политиков были в этом вопросе где-то посередине. С ними было важнее всего поговорить, так как им просто не хватало информированности по этому вопросу. Если дать им возможность увидеть реальность, с которой постоянно сталкиваются люди из ЛГБТ, то их можно привлечь их на нашу сторону.
- Какие возможности открывает равенство брака?
- Главное, это конечно возможность заключить полноценный брак. Также люди, которые были в браке ранее, вступив в него за границей, теперь считаются вступившими в брак и в Эстонии.
Ушел в прошлое закон о сожительстве и теперь люди могут выбирать между сожительством и браком, причем первый теперь лучше защищает и подходит для всех типов пар.
Множество различных проблем, с которыми мы сталкивались ранее, как например юридические проблемы, исчезли. Например, пары, которые хотят усыновить ребенка и не могли этого сделать потому, что оформили брак где-то в другом месте, теперь могут это сделать.
На уровне правительства и парламента было сказано: мы больше не считаем вас людьми второго сорта и на подсознательном уровне это очень поддерживает.
В Америке было проведено соответствующее исследование и оказалось, что в штатах, где принято равенство браков, снизилось количество суицидов среди подростков.
Подростки это не та категория людей, которые уже завтра вступит в брак, но они чувствуют что государство на их стороне, оно поддерживает и принимает их. В среднем, принятие равенства браков лучшим образом повлияло на ментальное здоровье.
Это также про то какой мы видим Эстонию. Мы стали ближе к западному миру чем когда-либо. В то же время Запад видит нас более открытыми и цивилизованными, что также очень важно. Это важно для всех, не только для ЛГБТК+ сообщества.
- Эстония стала безопасным местом для ЛГБТК+?
- Смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с западными странами, то Эстония несколько менее безопасна. Очень много зависит от того, где ты живешь и какие люди окружают тебя.
Ты можешь жить свою жизнь и чувствовать себя безопасно, но все равно присутствует дополнительный стресс. Всегда возможно, что что-нибудь может с тобой произойти. Когда ты гуляешь по улице, позволяете ли вы себе держать за руку своего партнера или нет?
В Эстонии я не вижу много однополых пар, держащихся за руки. В Брюсселе, например, картина совершенно иная: вы видите огромное количество однополых пар, держащихся за руки.
Эта мелось является очень хорошим индикатором того, чувствуют ли люди себя в безопасности или нет. На наших улицах далеко не так много людей позволяют себе публично проявить свои чувства.
Много зависит от людей, которые тебя окружают. Твоя семья тебя поддерживает или нет, в школе тебя поддерживают ли учителя или одноклассники? Опыт у всех крайне разный. Для кого-то нет никаких проблем, а кто-то буквально борются за жизнь каждый день.
- Что нужно сделать, чтобы повысить уровень поддержки ЛГБТК+ людей в обществе?
- Нам необходимо продолжать говорить об этих проблемах. Равенство брака не решит все проблемы магическим образом. Нам нужно чтобы люди понимали, что такое ЛГБТК+ является и с какими трудностями мы сталкиваемся. Общество должно серьезно относиться к буллингу и бороться с ним до того, как он выходит из-под контроля.
Например, мы даже не знаем сколько преступлений совершают на почве ненависти к геям, потому что статистика не ведется. СМИ могли бы уделять внимание тому, чтобы представлять ЛГБТК+ людей так же как и всех остальных.
Например, в телешоу должны быть и люди ЛГБТК+. На вопрос «зачем?» ответ прост: потому что они существуют. Мы тоже часть эстонского общества и нас должно быть видно. Мы есть, так же как и все остальные.
- Недавно в Риге завершился Baltic Pride - главное событие для всех представителей ЛГБТК+ в странах Балтии. Как появилась идея такого мероприятия и как происходит его организация?
Каждая из трех стран начинала с прайда в своей столице. Затем организации встретились в Сигулде и решили что это нужно делать вместе. Тогда появилась идея о Балтийском прайде и в первый раз он прошел в Риге, после чего начал переходить между балтийскими странами.
Каждые три года Baltic Pride проходит в Таллинне, каждые три года в Риге, каждые три года в Вильнюсе. Сейчас организация между тремя странами проходит очень хорошо и несколькими днями ранее я как раз вернулась с Балтийского прайда в Риге.
- Какие проблемы ЛГБТК+ сообщества требуют решения уже сейчас? Каковы ваши цели после принятия закона о равенстве браков?
- Одна из самых больших проблем сегодня - это права трансгендеров, потому что сейчас есть сложности с получением заместительной гормональной терапии. Время ожидания слишком большое и статистика суицидов среди транс-персон очень высокая.
Это серьезная проблема, так как мы заставляем людей ждать долго, когда риск самоубийств очень высок. Сейчас мы пытаемся донести до политиков, чтобы решить вопрос. Есть и другие вопросы, которые касаются прав трансгендеров, но терапия - самый горящий, поскольку жизни людей под угрозой.
Важно говорить об этом публично. Люди зачастую боятся ЛГБТК+ людей, потому что слышали какие-то слухи об их опасности или что-то в этом роде. Но научные исследования все эти мифы развеивают.
- Какие проблемы ЛГБТК+ людей должны быть решены в школах? Какая ситуация в наших школах сейчас и что нужно сделать чтобы она стала лучше?
- Нам нужно говорить на эти темы, потому что детям необходимо знать все, что связано с обществом. Это просто базовое образование. На деле же в огромном количестве школ эти темы игнорируют, или, что еще хуже, учителя распространяют гомофобию и трансфобию.
Когда мы изучали ситуацию в наших школах в 2018 году, картина оказалась удручающей. Более половины респондентов, отвечавших на наши вопросы, сказали, что слышали гомофобные или трансфобные комментарии от своих учителей. Более половины! От своих учителей! Это неприемлемо.
Надеюсь, сейчас что-то изменилось к лучшему, но как учитель может дать хорошее образование, когда у него самого такие взгляды? Учителя-гомофобы и трансфобы не могут прекратить буллинг в отношении представителей ЛГБТК+. Ситуация в школах должна измениться, именно на учителях лежит ответственность за то, что происходит в школе.
Во ходе нашего исследования выяснилось, что 21% учеников прогуливают школу минимум раз в месяц из-за того, что дорога туда-обратно или само пребывание в школе небезопасен для них. Если мы хотим, чтобы дети учились в школе, нам нужно решить эти проблемы.
Часто говорят, что это частная жизнь, это школы не касается. Но если есть ученики, которые не ходят в школу, потому что это небезопасно для них, то нельзя сказать, что это не проблема школы. Начинать решать проблему нужно с образования учителей.
- Нужен ли в школах предмет, который был бы связан с темами ЛГБТК+?
- Я не уверена. Было бы лучше если бы темы, связанные с ЛГБТК+ присутствовали в разных предметах. Можно говорить об ЛГБТК+ темах на литературе, можно - на уроках истории, когда есть связь. Каждый предмет может привнести что-то свое. Это должно быть естественно вписано в предмет.
В Эстонских школах, когда речь идет о писателях, никогда не упоминают, что кто-то из них был ЛГБТК+. То же самое касается исторических деятелях. Люди говорят, мол, это новая проблема. Нет, она не новая. Мы просто никогда не говорим об этом в школе.
Если мы игнорируем этот факт в отношении деятеля культуры или исторического персонажа, убираем его из школьной программы, то может казаться, что это какая-то новая проблема, отдельная, которой не должна касаться школа.
Но эти факты должны быть известны со школьной скамьи. Сейчас же мы просто предполагаем, что каждый, кого мы изучаем в школе - гетеросексуальный цисгендер, но это не так. Мы просто о многих людях не говорим, что они ЛГБТК+.