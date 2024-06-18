Эстонский солдат вернулся в Ирак, чтобы поставить точку

Начав свой путь в Силах обороны в 1996 году в качестве призывника в Калевском пехотном батальоне, Андрей позже служил на различных должностях в Центре миротворческих операций и в Скаутском батальоне. За эти годы он участвовал в зарубежных операциях в Боснии и Герцеговине, Косово, Ираке и Афганистане. По словам Левченко, он никогда не мечтал о карьере военного и подписал контракт с Балтийским батальоном в Палдиски по одной простой причине - он жил в Палдиски, и в 1990-е годы было не так много возможностей найти хоть немного подходящую и хорошо оплачиваемую работу. «Но форма была отличная, оружие - отличное, несколько знакомых уже были там, и я пошел», - вспоминает Андрей.

Эстонское государство было еще молодым, и местным военнослужащим еще только предстояло участие в зарубежных операциях в Ираке, Афганистане или даже Мали. Впервые Левченко служил в качестве так называемого солдата-миссионера в составе эстонского контингента в Ираке в 2004 году. В этом году он отправился туда во второй раз.

Концерт «Песни солдату»

Благотворительный концерт «Песни солдату» Фонда Каролин Иллензеер, созданного для поддержки детей погибших и пострадавших при исполнении служебных обязанностей военных, состоялся в этом году на территории штаба Сил обороны Эстонии в Таллинне и был организован совместно с Kanal 2 и Postimees. Концерт транслировался на Kanal 2 вчера, 17 июня, а его запись будет доступна для просмотра 23 июня в 11:55, на сайте Postimees его можно будет посмотреть еще 14 дней.

Фонд Каролин Иллензеер призывает людей поддержать детей, позвонив на горячие линии фонда для пожертвований. Фонд поддерживает детей пособиями по случаю начала учебного года, выделяет пособие на занятия по интересам, а также университетские стипендии.

Номера для пожертвований уже открыты: позвонив по номеру 900 6705, вы пожертвуете пять евро, по номеру 900 6715 - 20 евро, а по номеру 900 6735 - 50 евро.

Каролин Иллензеер, в честь которой назван фонд, является дочерью старшего фельдфебеля Арре Иллензеера, погибшего в ходе операции «Иракская свобода» в 2004 году.