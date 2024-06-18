На шоссе Таллинн-Нарва на крышу перевернулся автомобиль с восемью собаками: две сбежали

В центр тревоги позвонил водитель, который увидел, как у движущейся впереди машины лопнуло колесо, в результате чего она перевернулась на крышу. Первыми на место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. Водителю удалось самому выбратся машины, медики осмотрели его, сообщает Пыхьяский спасательный центр.

Однако в момент ДТП в машине также находились восемь собак. Пятерых из них спасателям удалось благополучно вызволить из салона. Одну собаку пришлось вырезать из клетки и только тогда возвращать хозяину, а еще две испугались и сбежали.

Спасатели привели в порядок проезжую часть, выключили зажигание автомобиля и отправились на поиски двух потерявшихся собак. К сожалению, найти их так и не удалось.