Иванов день: как жители Эстонии накроют праздничный стол в этом году?

«На протяжении многих лет клиенты отдают предпочтение шашлыку в уксусном маринаде, куриному и свиному филе в кефирном маринаде, сырым колбаскам. В последние годы популярность набрали различные продукты для гриля с сыром, особенно колбасы и блюда из птицы. Новинки этого лета привнесут на стол острые нотки - BBQ шашлык с чили-ананасом, сырные колбаски из оленины с халапеньо, предварительно приготовленные ребрышки и колбасы для гриля», - говорит руководитель отдела закупок Rimi Марилин Юриссон.

«Для гриля подходят практически все овощи, за исключением огурцов и зеленых салатов. В качестве новинок мы рекомендуем попробовать желтый кабачок и перец без косточек. Артишоки станут отличной альтернативой классическим овощам и грибам. В качестве фруктов для гриля мы рекомендуем арбузы, абрикосы, персики и нектарины», - добавляет Юриссон.

Диетолог Rimi Катрин Мерисалу напоминает, что, как и с потреблением алкогольных напитков, так и с количеством еды следует быть умеренными. Переедание может вызвать неприятные ощущения и испортить праздничное настроение.

«К счастью, для жителей Эстонии привычно есть ферментированные продукты, содержащие пробиотики, поддерживающие пищеварение, и большое количество витамина C. Например, 100 граммов свежей квашеной капусты содержат столько же витамина C, сколько и в крупном лимоне. Чтобы поддерживать пищеварение и сохранять хорошее самочувствие на протяжении всех праздников, стоит включить в своё меню стоит ферментированные продукты», - добавила Мерисалу.

Хорошим решением может быть и вегетарианское меню. Например, веганский шашлык в BBQ маринаде и растительные кебабы, которые идеально подходят для летних барбекю. «Легко обжаренная или копченая рыба, ферментированные овощи и растительные продукты, жареные овощи, гриль-тофу, а также растительные колбасы для гриля, являются отличной альтернативой для тех, кто хочет избежать потребления мяса по причинам с вязанным со здоровьем или этическим принципам», - объясняет Мерисалу.

Покупатели магазинов Rimi любят делать покупки непосредственно перед праздниками. «Самым популярным днем для покупок на протяжении многих лет является 22 июня, независимо от дня недели. Те, кто хочет избежать столпотворения, могут заранее планировать свои покупки или заказать всё необходимое в интернет-магазине», - отмечает Юриссон.