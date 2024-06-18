Министерство образования представляет результаты исследования креативного мышления PISA. С докладами выступили Лийна Пыльд, вице-канцлер по общей образовательной политике министерства, и Тийна Краав, лектор математического образования Тартуского университета.
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Результаты теста PISA: учащиеся Эстонии первые в Европе в творческом мышлении
«Эстонские дети также отлично справляются с тестами на творческое мышление! Мы на первом месте в Европе», – сказала Лийна Пыльд. Среди стран ОЭСР мы занимаем 4-7 место. Во всем мире эстонские учащиеся занимают 5-8 место по творческому мышлению.