Результаты теста PISA: учащиеся Эстонии первые в Европе в творческом мышлении

«Эстонские дети также отлично справляются с тестами на творческое мышление! Мы на первом месте в Европе», – сказала Лийна Пыльд. Среди стран ОЭСР мы занимаем 4-7 место. Во всем мире эстонские учащиеся занимают 5-8 место по творческому мышлению.