Вт, 18.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Результаты теста PISA: учащиеся Эстонии первые в Европе в творческом мышлении

Лоора-Элизабет Ломп
Copy
Ученики в классе.
Ученики в классе. Фото: Marko Saarm

Министерство образования представляет результаты исследования креативного мышления PISA. С докладами выступили Лийна Пыльд, вице-канцлер по общей образовательной политике министерства, и Тийна Краав, лектор математического образования Тартуского университета.

«Эстонские дети также отлично справляются с тестами на творческое мышление! Мы на первом месте в Европе», – сказала Лийна Пыльд. Среди стран ОЭСР мы занимаем 4-7 место. Во всем мире эстонские учащиеся занимают 5-8 место по творческому мышлению.

«Измеряется базовый уровень, и достижение третьего уровня является для нас базовым уровнем, навыки эстонских детей в этом отношении были выдающимися», – сказала Пыльд. Более 23% учащихся достигли пятого уровня и более 10% – шестого уровня.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх