«Люди ездят и матерятся»: никто не хочет чинить дорогу, на которой легко поломать машину

К дачам, расположенным в районе Кулгу, можно проехать по улице Канали, которая находится вдоль канала - там постоянно ездят не только машины, но и рейсовые автобусы.

Однако, прокатиться с ветерком не получится - состояние всей дороги отвратительное: неровный асфальт с огромным количеством трещин и ям, где после дождя скапливается вода. На одном из участков дороги асфальтовое покрытие отсутствует вовсе, и после дождя там сильно размывает грязь.

«У нас тут дача еще с 80-ых, не помню точно, в каком году положили асфальт, но последние лет 30 его постоянно ремонтируют, чуть ли не каждый год начали появляться заплатки. Последний раз ремонтировали в мае 2021 года, причем так хорошо, что мы все обрадовались, но сейчас он опять развалился», - рассказала Светлана, которой приходится пользоваться дорогой вдоль канала, чтобы попасть к себе на дачу.

По словам Светланы, жители дачного кооператива постоянно ругаются из-за состояния дороги. «Люди ездят и матерятся, если автобус - так приходится останавливаться и пропускать, чтобы никто в яму не угодил. Когда лужи - так вообще можно встрять так, что машина сломается. Едем по этой дороге медленно, как будто пешком идем», - рассказала нарвитянка.