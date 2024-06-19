С началом летнего сезона все больше нарвитян отправляются жить к себе на дачи. Один из самых больших дачных районов в Нарве находится на Кренгольме, на Кулгу, но добраться до любимого летнего домика может быть непросто, потому что дорога находится в ужасном состоянии.
«Люди ездят и матерятся»: никто не хочет чинить дорогу, на которой легко поломать машину
К дачам, расположенным в районе Кулгу, можно проехать по улице Канали, которая находится вдоль канала - там постоянно ездят не только машины, но и рейсовые автобусы.
Однако, прокатиться с ветерком не получится - состояние всей дороги отвратительное: неровный асфальт с огромным количеством трещин и ям, где после дождя скапливается вода. На одном из участков дороги асфальтовое покрытие отсутствует вовсе, и после дождя там сильно размывает грязь.
«У нас тут дача еще с 80-ых, не помню точно, в каком году положили асфальт, но последние лет 30 его постоянно ремонтируют, чуть ли не каждый год начали появляться заплатки. Последний раз ремонтировали в мае 2021 года, причем так хорошо, что мы все обрадовались, но сейчас он опять развалился», - рассказала Светлана, которой приходится пользоваться дорогой вдоль канала, чтобы попасть к себе на дачу.
По словам Светланы, жители дачного кооператива постоянно ругаются из-за состояния дороги. «Люди ездят и матерятся, если автобус - так приходится останавливаться и пропускать, чтобы никто в яму не угодил. Когда лужи - так вообще можно встрять так, что машина сломается. Едем по этой дороге медленно, как будто пешком идем», - рассказала нарвитянка.
Алексей, чьи родители живут на даче на Кулгу, тоже недоволен. «Я все детство тут провел, и если нужно было выехать с района, то дорогой вдоль канала старался не пользоваться, ехал вдоль электростанции. Она всегда была очень плохой, а сейчас тем более. Хорошо в этом году весна была относительно сухая, иначе все было бы еще хуже», - уверен Алексей.
Дорога, расположенная вдоль канала, принадлежит компании Enefit Power AS, которая является дочерним предприятием Eesti Energia.
По словам вице-мэра Нарвы Олега Карпикова, город еще месяц назад отправлял запрос Enefit Power, в котором просил привести дорогу в порядок. «Они заявили, что проведут конкурс, выберут подрядчика и сделают, но, видимо, это занимает много времени, в этом, видимо, и есть проблема», - сказал Карпиков.
Маттиас Кайв, специалист по коммуникациям Enefit Power заявил Rus.Postimees, что компания не считает ремонт этой улицы целесообразным, так такие расходы не являются оправданными для Enefit Power AS как для юридического лица. «Однако мы планируем установить на этом участке дороги знак "частная дорога - езжайте под свою ответственность"», - сказал Кайв.
Также он добавил, что ранее Enefit Power информировали Нарвскую городскую управу о возможности инициировать приобретение частной дороги в общественных интересах, а затем выделить ее в общественное пользование.
Карпиков пояснил, что город действительно рассматривает такой вариант, как через юриста присвоить эту дорогу себе и самостоятельно заниматься ее ремонтом. «Мы должны определиться - если установить сервитут, то мы будем сами чинить. Если горожане постоянно ей пользуются, а она в таком плохом состоянии, то есть смысл забрать», - считает вице-мэр.
Карпиков добавил, что этот вопрос обсуждается чиновниками, а у города есть право принудительного отчуждения собственности, и им можно будет воспользоваться в данном случае. Хотя не таким уж и принудительным будет отчуждение данной собственности, ведь Enefit Power сами готовы отдать дорогу, которой не хотят заниматься. Однако депутат горсобрания Катри Райк с Карпиковым не совсем согласна.
«А где взять деньги на то, чтобы эту дорогу чинить? У нас почти 200 километров дорог в городе, все мы не можем отремонтировать, нужно решить, что нам важнее. Я понимаю, что перед выборами хочется всего пообещать, но это так не работает», - сказала Райк, добавив, что в следующем году финансирование города государством уменьшится, и, принимая решения сейчас, нужно быть крайне осторожным.
Выходит, что Enefit Power не заинтересован в том, чтобы чинить дорогу, а город, может, и хочет, но не располагает необходимыми средствами. По словам Алексея, кто-то из представителей дачного кооператива на Кулгу уже на этих выходных собирается приводить дорогу в порядок своими силами. «Хотят сами чинить - пусть чинят. За это им только спасибо можно сказать!», - добавил вице-мэр Олег Карпиков.