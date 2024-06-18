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Россия готовится трудоустроить учителей Эстонии, которые не смогут работать из-за языковых требований

rus.postimees.ee
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С 1 сентября все 1-е и 4-е классы русскоязычных школ перейдут на 100-процентное эстоноязычное обучение, а переход на полное эстоноязычное обучение должен произойти в этих основных школах в 2030 году. На снимке - поддерживающая изучение эстонского языка лестница в Иллукаской школе.
С 1 сентября все 1-е и 4-е классы русскоязычных школ перейдут на 100-процентное эстоноязычное обучение, а переход на полное эстоноязычное обучение должен произойти в этих основных школах в 2030 году. На снимке - поддерживающая изучение эстонского языка лестница в Иллукаской школе. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Москва просит граничащие со странами Балтии регионы РФ трудоустроить учителей, которые не смогут продолжать работать в Эстонии из-за несоответствия требованиям знания эстонского языка. В Госдуме утверждают, что о помощи их просят сами эстонские учителя.

Депутат Государственной Думы РФ Анна Скрозникова утверждает, что к ней обратились жители Эстонии, которые встревожены решением правительства Каи Каллас о переходе на эстоноязычное образование с 1 сентября 2024 года. Депутат обратилась к властям граничащих с Эстонией Псковской и Ленинградской областей РФ и других соседних регионов с призывом подготовиться к трудоустройству тех педагогов, кто не сможет продолжать работать в странах Балтии.

«В настоящее время в стране работают 1 802 учителя с недостаточным знанием эстонского языка, около 40% педагогов, владеющих языком в недостаточной степени с сентября 2024 года будут понижены в должности или уволены. Это затронет в первую очередь русскоязычных педагогов, которые не владеют эстонским языком», - цитируют российские СМИ текст обращения Скрозниковой.

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