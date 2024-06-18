Россия готовится трудоустроить учителей Эстонии, которые не смогут работать из-за языковых требований

Депутат Государственной Думы РФ Анна Скрозникова утверждает, что к ней обратились жители Эстонии, которые встревожены решением правительства Каи Каллас о переходе на эстоноязычное образование с 1 сентября 2024 года. Депутат обратилась к властям граничащих с Эстонией Псковской и Ленинградской областей РФ и других соседних регионов с призывом подготовиться к трудоустройству тех педагогов, кто не сможет продолжать работать в странах Балтии.