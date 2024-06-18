Москва просит граничащие со странами Балтии регионы РФ трудоустроить учителей, которые не смогут продолжать работать в Эстонии из-за несоответствия требованиям знания эстонского языка. В Госдуме утверждают, что о помощи их просят сами учителя.
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Россия готовится трудоустроить учителей из Эстонии, которые не смогут работать из-за языковых требований
Депутат Государственной Думы РФ Анна Скрозникова утверждает, что к ней обратились жители Эстонии, которые встревожены решением правительства Каи Каллас о переходе на эстоноязычное образование с 1 сентября 2024 года. Депутат обратилась к властям граничащих с Эстонией Псковской и Ленинградской областей РФ и других соседних регионов с призывом подготовиться к трудоустройству тех педагогов, кто не сможет продолжать работать в странах Балтии.