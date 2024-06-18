Построят ли Rail Baltic к 2030 году? Отвечает представитель проекта

«Я действительно верю, что часть проекта может быть реализована [к 2030 году], но к 2030 году железная дорога не будет построена полностью в Литве, Латвии или Эстонии. Однако мы работаем над тем, чтобы функционально соединить страны Балтии к 2030 году», - сказала Грушкевича.

На вопрос, может ли Евросоюз применить какие-либо санкции, если железнодорожный проект не будет реализован в установленные сроки, представитель RB Rail заявила, что существует риск потери финансирования.

«Самое большое наказание будет, если мы действительно этого не сделаем. Мы можем потерять привлеченное финансирование, и нам придется возвращать то, что было инвестировано», - добавила Грушкевича.

Она также отметила, что проект Rail Baltic имеет три приоритета - соединить страны Балтии железной дорогой, как можно раньше обеспечить коридор военной мобильности НАТО, а также подумать о выгодах для Латвии.

«Очевидно, что этот проект должен быть максимально использован на благо Латвии. Поэтому нам также необходимо соединить Ригу, аэропорт, и очень важно включить и региональные станции», - сказала Грушкевича.

Ранее сообщалось, что в настоящее время нет ясности относительно модели эксплуатации и управления железнодорожной линией Rail Baltic.

По данным последнего анализа затрат Rail Baltic, общие затраты на строительство железнодорожной линии в странах Балтии могут достичь 23,8 млрд евро. Затраты первого этапа проекта в странах Балтии могут составить 15,3 млрд евро.

В предыдущем анализе, проведенном в 2017 году, предполагалось, что общая стоимость проекта составит 5,8 миллиарда евро.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллинна до границы Литвы и Польши, чтобы можно было соединить страны Балтии с другими странами Европы железнодорожным транспортом. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию протяженностью 870 километров европейской колеи (1435 миллиметров) с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.