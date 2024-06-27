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Смертельные ДТП на железной дороге: в Эстонии разработали план для предотвращения аварий

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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В Эстонии все еще случаются аварии с участием поездов и автомобилей - только в этом году их уже произошло две. Rus.Postimees обратился к компании, управляющей железнодорожной инфраструктурой, с вопросом о мерах по предотвращению таких трагических инцидентов. Как выяснилось, уже есть план действий на ближайшие несколько лет.

В воскресенье, 16 июня, на железнодорожном переезде в Ярвамаа столкнулись поезд и легковой автомобиль. В результате ДТП 20-летний водитель автомобиля получил серьезные травмы и скончался на месте. Руководитель Edelaraudtee Райн Каарьяс выразил искренние соболезнования близким погибшего. «Это очень печальное событие», - сказал он.

По его словам, руководители, строители и операторы железной дороги, в том числе и Edelaraudtee, постоянно работают над тем, чтобы безопасность была максимально обеспечена и подобные трагические инциденты не происходили.

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