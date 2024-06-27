Смертельные ДТП на железной дороге: в Эстонии разработали план для предотвращения аварий

В Эстонии все еще случаются аварии с участием поездов и автомобилей - только в этом году их уже произошло две. Rus.Postimees обратился к компании, управляющей железнодорожной инфраструктурой, с вопросом о мерах по предотвращению таких трагических инцидентов. Как выяснилось, уже есть план действий на ближайшие несколько лет.