Чемпионат Европы по плаванию: эстонская пловчиха дважды обновила рекорд Эстонии!

Голд дважды за день обновила рекорд Эстонии на дистанции 100 метров вольным стилем.

Утром в квалификации она проплыла за 55,58 секунды, а вечером улучшила результат - 55,18 секунды. Для выхода в финал ей не хватило 28 сотых, в итоговом протоколе Голд заняла 10-е место.