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Чемпионат Европы по плаванию: эстонская пловчиха дважды обновила рекорд Эстонии!

rus.postimees.ee
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Алекса Голд, архивное фото.
Алекса Голд, архивное фото. Фото: Eesti Ujumisliit

В первый день чемпионата Европы по плаванию, проходящем в Белграде, представители сборной Эстонии Алекса Голд и Даниэль Зайцев пробились в полуфиналы, сообщает RusERR.

Голд дважды за день обновила рекорд Эстонии на дистанции 100 метров вольным стилем.

Утром в квалификации она проплыла за 55,58 секунды, а вечером улучшила результат - 55,18 секунды. Для выхода в финал ей не хватило 28 сотых, в итоговом протоколе Голд заняла 10-е место.

Даниэль Зайцев стал 11-м в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем, показав в полуфинале время 23,59 секунды.

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