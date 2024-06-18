В первый день чемпионата Европы по плаванию, проходящем в Белграде, представители сборной Эстонии Алекса Голд и Даниэль Зайцев пробились в полуфиналы, сообщает RusERR.
Чемпионат Европы по плаванию: эстонская пловчиха дважды обновила рекорд Эстонии!
Голд дважды за день обновила рекорд Эстонии на дистанции 100 метров вольным стилем.
Утром в квалификации она проплыла за 55,58 секунды, а вечером улучшила результат - 55,18 секунды. Для выхода в финал ей не хватило 28 сотых, в итоговом протоколе Голд заняла 10-е место.
Даниэль Зайцев стал 11-м в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем, показав в полуфинале время 23,59 секунды.