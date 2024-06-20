В Пярну приедет с большими гастролями театр из Клайпеды

Гости фестиваля представят в летней столице Эстонии литовское оперное творчество и жемчужины мировой оперы. На гастроли в Пярну поедет около 300 человек: солисты, оркестр, хор, балетная труппа и сотрудники постановочной службы.

«За несколько десятилетий Пярнуские оперные дни превратились в одно из важнейших культурных событий летней столицы. Фестиваль – это возможность насладиться прекрасной оперной классикой и более новыми, чуть менее известными оперными произведениями. Нам очень приятно принимать у себя в гостях Клайпедский государственный музыкальный театр, который наряду с мировой классикой представит самобытное оперное наследие Литвы», – отметила директор Пярнуского концертного зала, художественный руководитель Пярнуских оперных дней Марика Пярк. «Мы рады, что наша публика предана фестивалю, и надеемся ее приятно удивить и на этот раз», – добавила Пярк.

Клайпедский государственный музыкальный театр представит в Пярну комическую оперу итальянского композитора Гаэтано Доницетти «Дочь полка», оперу литовского композитора Бронюса Кутавичуса «Медведь» и оперный гала-концерт, на котором прозвучат популярные арии из сокровищницы мировой оперы и фрагменты опер литовских композиторов.

Программу исполнит симфонический оркестр Клайпедского государственного музыкального театра под управлением Мартинаса Сташкауса, ведущие солисты театра и приглашенные артисты, в том числе Рита Пятраускайте, Беата Игнатавичуте, Эрнеста Станкуте, Миндаугас Янкаускас, Миндаугас Роюс и Эверт Соостер.