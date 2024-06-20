Выступление Клайпедского государственного музыкального театра на Пярнуских оперных днях, проходящих с 4 по 6 июля, станет крупнейшими гастролями за всю историю театра.
В Пярну с большими гастролями приедет театр из Клайпеды
Гости фестиваля представят в летней столице Эстонии литовское оперное творчество и жемчужины мировой оперы. На гастроли в Пярну поедет около 300 человек: солисты, оркестр, хор, балетная труппа и сотрудники постановочной службы.
«За несколько десятилетий Пярнуские оперные дни превратились в одно из важнейших культурных событий летней столицы. Фестиваль – это возможность насладиться прекрасной оперной классикой и более новыми, чуть менее известными оперными произведениями. Нам очень приятно принимать у себя в гостях Клайпедский государственный музыкальный театр, который наряду с мировой классикой представит самобытное оперное наследие Литвы», – отметила директор Пярнуского концертного зала, художественный руководитель Пярнуских оперных дней Марика Пярк. «Мы рады, что наша публика предана фестивалю, и надеемся ее приятно удивить и на этот раз», – добавила Пярк.
Клайпедский государственный музыкальный театр представит в Пярну комическую оперу итальянского композитора Гаэтано Доницетти «Дочь полка», оперу литовского композитора Бронюса Кутавичуса «Медведь» и оперный гала-концерт, на котором прозвучат популярные арии из сокровищницы мировой оперы и фрагменты опер литовских композиторов.
Программу исполнит симфонический оркестр Клайпедского государственного музыкального театра под управлением Мартинаса Сташкауса, ведущие солисты театра и приглашенные артисты, в том числе Рита Пятраускайте, Беата Игнатавичуте, Эрнеста Станкуте, Миндаугас Янкаускас, Миндаугас Роюс и Эверт Соостер.
История Клайпедского музыкального театра насчитывает уже более тридцати лет. За это время театр поставил более ста спектаклей в разных жанрах – оперы, оперетты и мюзиклы, балеты, детские и современные танцевальные постановки. Клайпедский государственный музыкальный театр предлагает талантливым молодым артистам возможность проявить себя и часто сотрудничает с известными артистами и международными творческими коллективами.
Руководитель Клайпедского театра Лайма Вилимене очень рада, что в этом году литовский коллектив удостоился чести быть гостем Пярнуских оперных дней, на которых собираются любители оперы не только из Эстонии, но и из соседних стран.
«Опера – это жанр, с которым театры не часто гастролируют, поскольку в этом процессе задействована большая команда, и управлять всем этим – довольно сложная задача. Для нас большая честь представить пярнускому зрителю «Медведя» Бронюса Кутавичюса и «Дочь полка» Гаэтано Доницетти, которую впервые в Литве и в нашем театре несколько лет назад поставила режиссер Юрате Скуодите. Насколько нам известно, и в Эстонии эту оперу ставили редко», – отметила Вилимене.
Пярнуские оперные дни пройдут с 4 по 6 июля в Пярнуском концертном зале.