Таллиннской коалиции осенью может потребоваться поддержка Яака Мадисона

В настоящее время правящая коалиция в Таллинне может полагаться на 40 из 79 голосов в горсобрании.

Однако если коалиции не удастся заручиться дополнительными голосами в течение лета, то не исключено, что с сентября коалиция Партии реформ, Социал-демократической партии, «Отечества» и «Ээсти 200» все же окажется в меньшинстве.

Это связано с тем, что бывший вице-мэр Таллинна от Центристской партии Андрей Новиков, который в настоящее время является членом правления муниципального предприятия общественного транспорта TLT, осенью сможет восстановить свои полномочия в горсобрании.

Если бывший член EKRE Яак Мадисон решит вернуться в горсобрание, вопрос будет заключаться в том, кого он там начнет поддерживать.