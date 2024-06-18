У правящей коалиции в Таллиннском горсобрании по-прежнему перевес всего в один голос, который может испариться в случае возвращения в горсобрание центриста и бывшего вице-мэра Андрея Новикова и депутата Европарламента Яака Мадисона, пишет Rus.ERR.
Таллиннской коалиции осенью может потребоваться поддержка Яака Мадисона
В настоящее время правящая коалиция в Таллинне может полагаться на 40 из 79 голосов в горсобрании.
Однако если коалиции не удастся заручиться дополнительными голосами в течение лета, то не исключено, что с сентября коалиция Партии реформ, Социал-демократической партии, «Отечества» и «Ээсти 200» все же окажется в меньшинстве.
Это связано с тем, что бывший вице-мэр Таллинна от Центристской партии Андрей Новиков, который в настоящее время является членом правления муниципального предприятия общественного транспорта TLT, осенью сможет восстановить свои полномочия в горсобрании.
Если бывший член EKRE Яак Мадисон решит вернуться в горсобрание, вопрос будет заключаться в том, кого он там начнет поддерживать.