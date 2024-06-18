В пресс-конференции, которая состоялась в 15:00, участвовали ведущий прокурор Госпрокуратуры Таави Перн и гендиректор КаПо Марго Паллосон.

Как рассказал ведущий прокурор Госпрокуратуры Таави Перн, в суде нашло подтверждение, что Вячеслав Морозов долгое время сотрудничал с ГРУ. В Эстонии ему было дано задание собирать информацию о внутренней и внешней политике, обороне и безопасности, а также о выборах, инфраструктуре и интеграции общества. Он не владел сведениями, представляющими собой государственную тайну, но как ученый имел доступ к информации, которая интересовала ГРУ.

«За разведывательную деятельность Морозов получал плату, но суммы были незначительными», - отметил Перн. Гендиректор КаПо Марго Паллосон подтвердил, что деньги - это не то, что мотивировало осужденного.

По оценке Паллосона, Морозов получил пропорциональное наказание. По данным КаПо, Морозова завербовали еще в 90-е годы, когда он учился в СПбГУ и проходил подготовку на военной кафедре. «Это классическое место, где Россия вербует агентов», - сказал он и подчеркнул, что Морозов был агентом, сотрудничающим со спецслужбами России, а не кадровым офицером.

«Морозов находился в статусе агента 30 лет, из которых первую половину он был неактивен, так как жил в России и у него не было доступа к информации, важной для военной разведки РФ», - продолжил Паллосон.