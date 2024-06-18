Во вторник суд признал экс-профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова виновным в антигосударственной деятельности. Госпрокуратура и КаПо представили обзор этого дела на совместной пресс-конференции.
В пресс-конференции, которая состоялась в 15:00, участвовали ведущий прокурор Госпрокуратуры Таави Перн и гендиректор КаПо Марго Паллосон.
Как рассказал ведущий прокурор Госпрокуратуры Таави Перн, в суде нашло подтверждение, что Вячеслав Морозов долгое время сотрудничал с ГРУ. В Эстонии ему было дано задание собирать информацию о внутренней и внешней политике, обороне и безопасности, а также о выборах, инфраструктуре и интеграции общества. Он не владел сведениями, представляющими собой государственную тайну, но как ученый имел доступ к информации, которая интересовала ГРУ.
«За разведывательную деятельность Морозов получал плату, но суммы были незначительными», - отметил Перн. Гендиректор КаПо Марго Паллосон подтвердил, что деньги - это не то, что мотивировало осужденного.
По оценке Паллосона, Морозов получил пропорциональное наказание. По данным КаПо, Морозова завербовали еще в 90-е годы, когда он учился в СПбГУ и проходил подготовку на военной кафедре. «Это классическое место, где Россия вербует агентов», - сказал он и подчеркнул, что Морозов был агентом, сотрудничающим со спецслужбами России, а не кадровым офицером.
«Морозов находился в статусе агента 30 лет, из которых первую половину он был неактивен, так как жил в России и у него не было доступа к информации, важной для военной разведки РФ», - продолжил Паллосон.
По словам Паллосона, когда в 2010 году Морозов переехал в Эстонию и стал преподавать в Тартуском университете, он известил ГРУ о переменах в своей жизни. После этого он получил задания, которые должен был выполнять в Эстонии, а также прошел дополнительное обучение. «Прибыв в Эстонию, он был российским агентом и оставался им 14 лет, которые работал здесь», - пояснил Паллосон.
Выяснилось, что университет был не главной целью Морозова, он был скорее платформой, позволяющей ему выполнять задания ГРУ. Как объяснил Паллосон, статус профессора Тартуского университета позволял ему посещать различные пресс-конференции и мероприятия, участвовать в рабочих группах и общаться с людьми. «И он этим пользовался. Но его главным направлением была информация, связанная с внутренней и внешней политикой, а также с обороной», - повторил гендиректор КаПо.
Морозов делал обзоры на различные темы об уязвимости Эстонии. Этот пазл он собрал из самых разных источников, информации, полученной в ходе научных работ, наблюдений. «Надо учитывать, что российская разведка никогда не собирает информацию просто так», - сказал Паллосон, отметив, что таким образом планируется дальнейшая военная агрессия против Эстонии.
Несмотря на то, что у Морозова был доступ к определенным ведомствам, он не нанес существенного ущерба безопасности Эстонии. В то же время он передавал информацию о жителях Эстонии, включая их личные данные и характеристики, чтобы российские спецслужбы в дальнейшем могли завербовать кого-то еще.
«Стоит отметить, что он был агентом российской военной разведки ГРУ. Такие агенты активизируются в том случае, если военно-политическое руководство России примет решение о начале любого рода давления или агрессии против Эстонии, - заявил Паллосон. - Мы также можем сказать, что его очень тщательно обучали-тренировали-инструктировали, чтобы его возможности были на более высоком уровне и чтобы его не поймали».
В основном Морозов передавал информацию на встречах в России, где бывал регулярно. Но у него также были определенные средства связи, с помощью которых он мог передавать информацию. Осужденный действовал один и о своей деятельности никому не рассказывал.
Паллосон призвал жителей Эстонии избегать поездок в Россию: «Российские спецслужбы действуют очень агрессивно и вербуют наших жителей».
Таави Перн не ответил на вопрос, признал ли Морозов себя виновным.
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Согласно обвинительному заключению, Морозов собирал информацию о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии, а также о связанных с ней людях и инфраструктуре. Он передавал информацию о политической ситуации в Эстонской Республике, союзнических отношениях, интеграции и социальной интеграции. Суд приговорил его к шести годам и трем месяцам лишения свободы.