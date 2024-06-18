Новая угроза: почему в университетах так много шпионов, и куда смотрят спецслужбы

Протестующий стоит возле Высокого суда в Лондоне, понедельник, 20 мая 2024 года. Британский суд постановил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может обжаловать приказ о его экстрадиции в США по обвинению в шпионаже. (AP Photo/Kin Cheung) ФАС142

Случаи, когда разведки других стран проникают в университеты, где вербуют тайных агентов, происходят часто и на протяжении многих столетий. Сегодня спецслужбы нередко и сами засылают шпионов под видом студентов или преподавателей. Интерес к этому со стороны некоторых стран, в первую очередь КНР, стал настолько агрессивным, что перед Западными странами стоит вопрос об ограничении свободы научной деятельности в том виде, в каком мы ее знаем.