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Новая угроза: почему в университетах так много шпионов, и куда смотрят спецслужбы

Анастасия Тидо
, журналист
Обновлено 18 июня 2024, 20:05
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Протестующий стоит возле Высокого суда в Лондоне, понедельник, 20 мая 2024 года. Британский суд постановил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может обжаловать приказ о его экстрадиции в США по обвинению в шпионаже. (AP Photo/Kin Cheung) ФАС142
Протестующий стоит возле Высокого суда в Лондоне, понедельник, 20 мая 2024 года. Британский суд постановил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может обжаловать приказ о его экстрадиции в США по обвинению в шпионаже. (AP Photo/Kin Cheung) ФАС142 Фото: Kin Cheung/AP

Случаи, когда разведки других стран проникают в университеты, где вербуют тайных агентов, происходят часто и на протяжении многих столетий. Сегодня спецслужбы нередко и сами засылают шпионов под видом студентов или преподавателей. Интерес к этому со стороны некоторых стран, в первую очередь КНР, стал настолько агрессивным, что перед Западными странами стоит вопрос об ограничении свободы научной деятельности в том виде, в каком мы ее знаем. 

Практика поиска агентуры в университетах является частью так называемой HUMINT - human intelligence. Это вид разведдеятельности, когда спецслужбы используют агентов для сбора информации. Есть несколько причин, по которым спецслужбы заинтересованы в университетах.

Во-первых, университеты могут быть центрами исследований и инноваций, что делает их привлекательными целями для спецслужб, собирающих данные о научных разработках и технологических достижениях. Примером такого шпионажа в практике Эстонии был случай Тармо Кыутса.

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