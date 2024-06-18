Случаи, когда разведки других стран проникают в университеты, где вербуют тайных агентов, происходят часто и на протяжении многих столетий. Сегодня спецслужбы нередко и сами засылают шпионов под видом студентов или преподавателей. Интерес к этому со стороны некоторых стран, в первую очередь КНР, стал настолько агрессивным, что перед Западными странами стоит вопрос об ограничении свободы научной деятельности в том виде, в каком мы ее знаем.
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Шпионаж в университетах - скорее массовая практика, чем исключение. Евросоюз собирается принять меры против шпионов
Практика поиска агентуры в университетах является частью так называемой HUMINT - human intelligence. Это вид разведдеятельности, когда спецслужбы используют агентов для сбора информации. Есть несколько причин, по которым спецслужбы заинтересованы в университетах.