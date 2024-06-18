Сегодня, 18 июня, в 12:50 на шестом километре дороги Парила-Кийдева в деревне Панга в Хаапсалу произошла авария: легковой автомобиль сбил насмерть 14-летнего мальчика.
Трагедия ⟩ В Хаапсалу легковой автомобиль насмерть сбил 14-летнего юношу
Согласно первоначальным данным, парень двигался по правой стороне обочины в направлении Кийдева и катил рядом с собой мопед. В результате резкого маневра он попал под двигавшийся в том же направлении автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 52-летний мужчина. Юноша погиб на месте происшествия.
Разрешенная скорость движения на этом участке дороги - 90 км/ч. Водитель был трезв и имел права соответствующей категории.
Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.