Игру на безопасности Эстонии, плетение партийно-политических интриг вокруг закупки боеприпасов Правые считают крайне безответственным шагом.

«За последний год пребывания в правительстве Партия реформ потеряла инициативу и способность руководить страной», - заявила лидер Партии правых Лавли Перлинг.

Министр обороны Ханно Певкур от Партии реформ указал в статье Delfi, что разразившийся скандал вокруг финансирования национальной обороны был использован как инструмент внутренней борьбы различных лагерей Партии реформ, готовящейся к отъезду Каи Каллас.

Певкур заявил, что его политические оппоненты использовали скандал перед политическим убийством Певкура, чтобы снизить конкуренцию на следующих выборах руководства Партии реформ.

«Когда разные лагеря партийного руководства пытаются разыграть друг против друга такой смертельно серьезный вопрос, как безопасность Эстонии, это признак морального краха партии, - сказала Перлинг. - Это не остается незамеченным общественностью. Многие эстонцы задумываются: а является ли эта история с 1,6 миллиардами все еще серьезным вопросом или может быть это какая-то партийная игра? В любом случае скандал, о котором идет речь, нанес большой ущерб безопасность Эстонии».

«Неразбериха вокруг закупок запасов боеприпасов - самый свежий пример неспособности Партии реформ руководить страной, но, к сожалению, их еще много: давайте даже возьмем 2,2 миллиарда евро, потерянные в госбюджете и неразбериху вокруг финансирования Rail Baltica», - заявила Перлинг.

По мнению Перлинг, неразбериха в непарадных комнатах Партии реформ как ведущей партии правящего союза представляет для Эстонии прямую опасность.

«Правительство в ступоре, потому что сама Партия реформ в тупике. Партия не может справиться с управлением», - сказала она.

Каждый следующий день с нынешним правительством наносит Эстонии ущерб.

«Руководство Партии реформ, не выжидайте. Работайте, чтобы правительство могло восстановить рабочий мир и способность работать», - призвала она.

По мнению Перлинг, проблема не в отдельных министрах, а во всей Партии реформ.

«Партия реформ должна заглянуть внутрь себя, найти новых людей, которые смогут управлять Эстонией таким образом, для которого избиратели дали вам мандат», - добавила она.