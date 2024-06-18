Полиция просит помощи в установлении местонахождения жительницы Валга Ирины, близкие которой не могут с ней связаться на протяжении последнего месяца.
Уже месяц не выходит на связь: полиция ищет пропавшую 60-летнюю Ирину
Последний раз семья контактировала с Ириной 18 мая, после чего неизвестно, где и с кем она проводит время. У нее с собой есть мобильный телефон, но он выключен.
По словам близких, Ирина может находиться у знакомых как в Валгамаа, так и в Вырумаа, но не исключено, что она уехала в Латвию. Данная информация проверяется.
Полиция просит всех, кто видел Ирину или знает, где она может находиться, позвонить в Центр тревоги по номеру 112.