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Уже месяц не выходит на связь: полиция ищет пропавшую 60-летнюю Ирину

rus.postimees.ee
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Пропавшая 60-летняя Ирина.
Пропавшая 60-летняя Ирина. Фото: Полиция

Полиция просит помощи в установлении местонахождения жительницы Валга Ирины, близкие которой не могут с ней связаться на протяжении последнего месяца.

Последний раз семья контактировала с Ириной 18 мая, после чего неизвестно, где и с кем она проводит время. У нее с собой есть мобильный телефон, но он выключен.

По словам близких, Ирина может находиться у знакомых как в Валгамаа, так и в Вырумаа, но не исключено, что она уехала в Латвию. Данная информация проверяется.

Полиция просит всех, кто видел Ирину или знает, где она может находиться, позвонить в Центр тревоги по номеру 112.

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