Кристина Каллас баллотируется на пост председателя «Ээсти 200»

Перевод: Анита Авакова

«У Кристины Каллас тоже есть возможность выдвинуть свою кандидатуру. Хорошая дружеская конкуренция очень позитивна для жизни партии», - сказал Террас.

Каллас, заместитель председателя «Ээсти 200», придерживается того же мнения. «Тогда в партии действительно начнутся дебаты. Дебаты о том, каковы видения и взгляды партии и куда ей следует двигаться дальше. Это можно только приветствовать», - сказал Каллас.

Террас сообщил, что 115 членов подписали решение о созыве внеочередного собрания совета. Оно состоится 7 июля. «Члены партии заявили, что оно должно состояться раньше, но на размышления и обсуждения должно быть около трех недель», - сказал Террас. Общее собрание партии назначено на 31 августа.

«Никто не может проводить собрание 7 июля, потому что ни меня, ни Маргуса Цахкна (нынешнего председателя «Ээсти 200») не будет в стране», - заявила Каллас. По ее словам, есть много причин, по которым правление решило созвать внеочередное общее собрание в августе. «Хендрик Террас хочет провести собрание совета 7 июля, но руководство не получило заявления с подписями», - добавила она.

Террас не говорит, будет ли баллотироваться. Каллас планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии и сегодня объявила об этом своим коллегам по партии.