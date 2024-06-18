Саммит мира в Швейцарии и подписание Соглашения о безопасности с США не порадовали украинцев, но начавшийся Чемпионат Европы по футболу привлек больше внимания и вызвал больше эмоций. Внутренне перемещенные лица вынуждены возвращаться под обстрелы, не имея возможности оплатить жилье. Эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Не самый глобальный саммит, мутные обещания помощи от Запада и футбол. Обзор событий в Украине
Минувшая неделя была перенасыщена важными для Украины внешнеполитическими событиями: и Саммит мира в Швейцарии, и подписание Соглашения о безопасности с США. Однако, начавшийся Чемпионат Европы по футболу привлек больше внимания и вызвал больше эмоций.
Объяснение этому простое: футбол - это здесь и сейчас, с понятным результатом и правилами игры. В политике - ничего конкретного, только «сигналы», декларации и, главное, совершенно непонятно, как все это может повлиять на окончание войны? А если нет ответа на этот вопрос, то и ценность событий в глазах людей резко падает.
Возьмем, например, подписанное двумя президентами на саммите G7 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной. С одной стороны - авансы насчет «будущего членства Украины в НАТО», а с другой - неясно, когда это будущее наступит.
Украинскому глазу приятно видеть зафиксированное в документе намерение Вашингтона предоставлять различную оборонную помощь, но… «чтоб сдержать будущую агрессию». А как насчет сегодняшней агрессии?
Ну и совсем как в импотентном Будапештском меморандуме: в случае вооруженного нападения на Украину американские и украинские чиновники встретятся в течение 24 часов для консультаций. Приехали.
К тому же в США признают, что любой следующий президент Соединенных Штатов может выйти из соглашения, поскольку оно не предусматривает ратификации Конгрессом.
А Дональд Трамп - против!
В свою очередь в Офисе президента Украины заявили, что соглашение внесут в Конгресс и оно будет «юридически обязывающим». По сути, признали его голую декларативность на данный момент. Да и внесение в Конгресс не означает его поддержки.
В тот же день, когда было подписано соглашение, СМИ сообщили, что Трамп раскритиковал пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов. «Он спрашивает: если Украина победит, какая будет выгода?» - раскрыл содержание разговора экс-президента с республиканцами конгрессмен Дон Бейкон.
Эксперты отмечают некоторые плюсы этого документа, которые простым украинцам кажутся несущественными. Например, то, что это все же соглашение, а не хартия или рамка, как раньше. Важна и формулировка, что США подтверждают, что будущее Украины в НАТО. Это едва ли не самое мощное из всех предыдущих документов.
Ну, такое… Уж кому-кому, а нам ли не знать после Будапештского меморандума с его «гарантиями безопасности», что все эти дипломатические формулировки ничего не стоят, если нет политической воли.
И, наоборот, если она есть, то механизмы безопасности и без соглашений работают. Яркий пример тому - действия стран Запада во время последнего обстрела Ираном Израиля и промежуточные гарантии от США по безопасности Финляндии и Швеции до момента их вступления в НАТО.
В случае Украины этого нет. «Это соглашение не о готовности США защищать Украину, это соглашение о помощи Украине защитить саму себя», - написала аналитик Алена Гетьманчук.
Честно говоря, учитывая уже два с половиной года войны с ядерной Россией и готовности США помогать «сколько потребуется» - для рядового украинца это вообще ни о чем.
«Стали ли мы союзниками де-юре после подписания этого соглашения, как утверждают некоторые представители украинской власти? - задается вопросом госпожа Гетьманчук.
И отвечает: «Не вижу для этого оснований в данном документе». «Поможет ли соглашение победить в войне? - Скорее - подготовиться к «сдерживанию будущей российской военной агрессии». «Будущей»! Примерно такое же отношение у украинцев и к Саммиту мира, прошедшему в Швейцарии.
Не самый глобальный саммит
Украинские власти, падкие на отчеты о победах, в этот раз не стали завышать планку общественных ожиданий и правильно сделали. Начнем с того, что саммит перестали называть «глобальным», как это было раньше.
Да, количество участников впечатляет. Но уже на стадии формирования повестки форума было ясно, что он может помочь решить какие-то отдельные проблемы этой войны, но даже не собирается решать проблему войны как таковой. А значит - очередное бла-бла-бла.
Автор этих слов, который был участником Минских переговоров, осознает стратегическую ценность швейцарского саммита. Не зря же Россия и Китай предпринимали столько усилий, чтоб помешать ему.
«Этот первый саммит происходит для того, чтобы начать процесс установления мира. Именно поэтому он называется инаугурационным и начальным», - уточнил советник главы Офиса президента Игорь Жовква.
Но когда тебя убивают прямо сейчас, думать о стратегиях победы уже не с руки. В такие моменты важны тактические вопросы выживания и ослабления противника. А их рядовой украинец в коммюнике Саммита мира не увидел.
Больной вопрос, но не тот
Зато хорошим тактиком показал себя российский диктатор Путин. Его «мирное предложение» Киеву капитулировать, прозвучавшее перед открытием швейцарского форума, явно было рассчитано на то, чтобы показать участникам саммита бесперспективность их собрания.
А еще он, вероятно, рассчитывал повлиять на настроения в Украине, чтоб уставшие от войны и запуганные мобилизацией люди согласились на сдачу своих территорий «ради мира».
Однако, нужно признать, что и этот месседж не зашел украинцам настолько, чтоб перебить интерес к ситуации на фронте и Евро-2024. Тем более, что сообщения с восточного фронта уже не так пессимистичны, как были еще неделю назад. То есть попытка Путина «наступить на больную мозоль» не удалась.
Возможно, момент был выбран неудачно, с ориентацией на геополитику, а не внутриукраинское поле. Потому что, если верить опросу Киевского международного института социологии, почва для капитулянтского путинского нарратива еще пару недель назад, на фоне неудач на фронте, была более подготовленной.
Так, украинцы скорее негативно оценивают то, что происходит сейчас с мобилизацией. Социологи спрашивали об отношении не к мобилизации непосредственно, а к Закону об усилении мобилизации, который был подписан Зеленским 16 апреля.
Скорее и полностью поддерживают закон - 34% опрошенных. В то время как не поддерживают - 52%. Ученые подчеркивают, что данные опроса не тождественны тому, что люди выступают против и тем более не являются показателем отношения к потребности мобилизации или необходимости давать отпор врагу.
Часть ответивших может не соглашаться только с отдельными составляющими Закона или иметь сдержанное, нейтральное отношение.
В комментарии социологов говорится, что люди понимают потребность в усовершенствовании процедур рекрутинга. Отношение к новому закону - это также следствие страхов и обеспокоенности украинцев, а также того, что сам Закон охватывает различные сферы.
Пожалуй, с этим можно согласиться, учитывая, что несмотря на недовольство новыми нормами закона, именно после его принятия, в мае, было мобилизовано больше людей, чем за последние полгода, но социального взрыва это не вызвало.
Поэтому не нужно путать несогласие с методами мобилизации с нежеланием воевать за свою страну. То, что происходит сейчас с мобилизацией в Украине - это скорее проблема нежелания государства идти на партнерство со своими гражданами, подменяя его насилием.
Это не проблема отсутствия патриотизма. Просто патриоты тоже хотят чувствовать ценность своих личностей и своих жизней. Даже во время войны.
Назад, под обстрелы
Почти 130 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) вынуждены были вернуться на оккупированные территории Украины или в зоны боевых действий. Такие данные озвучил председатель рабочей группы парламентской комиссии по защите прав ВПЛ Максим Ткаченко.
Честно говоря, цифра шокирует, потому что если эти люди во время оккупации или боевых действий уехали вглубь Украины, а потом вернулись, то как же отнеслась к ним родная страна, что они предпочли снаряды над головой или даже оккупанта?
Максим Ткаченко объяснил их мотивацию «проблемами на новых местах проживания», «трудностями с трудоустройством или жильем».
Действительно, даже до полномасштабной агрессии, с 2014 по 2022 год, когда большая часть Украины не замечала войны на Востоке, многие дончане, выехавшие в Киев или другие украинские регионы, вынуждены были возвращаться из-за невозможности прокормить семьи на новом месте.
Сейчас же, когда экономика почти не работает, найти работу, а соответственно, и оплачивать жилье, в Украине стало очень тяжело. Это стало причиной даже разделения семей, когда женщины уезжают за границу, оставив безработных и невыездных мужей на родине.
Между тем, именно на ВПЛ государству придется опираться после освобождения оккупированных территорий. Именно переселенцы, вернувшись в свои города и села с непромытыми российской пропагандой мозгами, принесут туда Украину.
Но при нынешней политике этот послепобедный ресурс страны просто распыляется. До последнего времени власти практически не меняли ни размера выплат, ни своей политики относительно ВПЛ. Вернее, меняли, но в сторону экономии на них.
И лишь на этой неделе депутаты начали рассматривать (пока что только в комитетах) законопроект об обеспечении реализации права внутренне перемещенных лиц на жилье. Это лишь начало процесса, и вряд ли он быстро изменит ситуацию. Но, как минимум, он показывает изменение отношения к людям, - и это важно само по себе.
Справка об авторе
Сергей Гармаш - украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года - главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.