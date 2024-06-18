Не самый глобальный саммит, мутные обещания помощи от Запада и футбол. Обзор событий в Украине

Больной вопрос, но не тот

Зато хорошим тактиком показал себя российский диктатор Путин. Его «мирное предложение» Киеву капитулировать, прозвучавшее перед открытием швейцарского форума, явно было рассчитано на то, чтобы показать участникам саммита бесперспективность их собрания.

А еще он, вероятно, рассчитывал повлиять на настроения в Украине, чтоб уставшие от войны и запуганные мобилизацией люди согласились на сдачу своих территорий «ради мира».

Однако, нужно признать, что и этот месседж не зашел украинцам настолько, чтоб перебить интерес к ситуации на фронте и Евро-2024. Тем более, что сообщения с восточного фронта уже не так пессимистичны, как были еще неделю назад. То есть попытка Путина «наступить на больную мозоль» не удалась.

Возможно, момент был выбран неудачно, с ориентацией на геополитику, а не внутриукраинское поле. Потому что, если верить опросу Киевского международного института социологии, почва для капитулянтского путинского нарратива еще пару недель назад, на фоне неудач на фронте, была более подготовленной.

Так, украинцы скорее негативно оценивают то, что происходит сейчас с мобилизацией. Социологи спрашивали об отношении не к мобилизации непосредственно, а к Закону об усилении мобилизации, который был подписан Зеленским 16 апреля.