С приближением праздников наступает горячая пора для полиции. Насколько сурово будут действовать стражи порядка в отношении нарушителей? Какие штрафы и наказания возможны?
Полиция выходит на дороги: нарушители не ускользнут, камеры и патрули окажутся повсюду
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире подполковник полиции Елена Мирошниченко.
Выдержки из беседы:
– Когда полиция переходит в усиленный режим?
– С 21 по 25 июня мы переходим в усиленный режим и работаем таким составом все праздники и один день после праздников.
Полиция будет проводить рейды по замеру скорости. Мы будем стоять на больших трассах и не только. В этом году контрольные замеры пройдут и на небольших дорогах, которые водители часто используют для объезда полицейских патрулей. На этот раз у них ничего не выйдет. Мы дождемся их и там! За скоростью будут следить не только камеры, но и полицейские с радарами.
Разумеется, параллельно будут проводиться и рейды на трезвость водителей. В праздничный период автомобилисты подвергнутся усиленным проверкам. Большая просьба – не употреблять алкоголь и не садиться за руль в нетрезвом виде!
– Насколько суровы наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде и превышение скорости?
– Законы становятся жестче, но пугать размерами штрафов сегодня я никого не буду. Отмечу лишь, что если у водителя в ходе рейда будет выявлено алкогольное опьянение, то ему может грозить и лишение водительских прав, и конфискация автомобиля, и даже возбуждение уголовного дела, в результате чего с большой вероятностью нарушитель проведет день в арестантском доме. Следователь придет к нему только тогда, когда уровень алкоголя в крови водителя снизится до нуля.
– В случае превышения скорости – тоже никаких церемоний?
– Можно точно так же остаться без водительских прав и без машины.
– Станет ли больше мобильных камер на дорогах?
– Мобильных камер уже стало больше. В праздничные дни передвижные камеры будут стоять и на трассах, и на маленьких дорогах. И будет очень много полицейских!
– Нет ли у вас нехватки полицейских кадров в период отпусков? Как решается этот вопрос?
– У полиции есть дополнительные ресурсы: помощники полицейских, кадеты-выпускники из Полицейской академии. Кроме того, уже несколько месяцев мы призываем людей с высшим образованием, которые хотят что-то изменить в своей жизни, прийти и устроиться к нам на работу. Что это значит? Вы сразу начнете получать зарплату и параллельно с работой пройдете дополнительные курсы в Полицейской академии.
Подробнее в повторе!
- Насколько суровы наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде и превышение скорости на дорогах?
- Когда полиция переходит в усиленный режим?
- Какие рейды и акции планируются по всей ли Эстонии?
- Станет ли больше на дорогах портативных камер?
- Совершенствуется ли система измерения скорости?
- Увеличивается ли количество ДТП в период праздников?
- Учащаются ли случаи воровства и семейного насилия?
- Как предупредить конфликты во время застолий?
- Как сдержать порывы нетрезвых водителей сесть за руль?
- Нет ли нехватки полицейских в период отпусков?