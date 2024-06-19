Полиция выходит на дороги: нарушители не ускользнут, камеры и патрули окажутся повсюду

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире подполковник полиции Елена Мирошниченко.

Выдержки из беседы:

– Когда полиция переходит в усиленный режим?

– С 21 по 25 июня мы переходим в усиленный режим и работаем таким составом все праздники и один день после праздников.

Полиция будет проводить рейды по замеру скорости. Мы будем стоять на больших трассах и не только. В этом году контрольные замеры пройдут и на небольших дорогах, которые водители часто используют для объезда полицейских патрулей. На этот раз у них ничего не выйдет. Мы дождемся их и там! За скоростью будут следить не только камеры, но и полицейские с радарами.

Разумеется, параллельно будут проводиться и рейды на трезвость водителей. В праздничный период автомобилисты подвергнутся усиленным проверкам. Большая просьба – не употреблять алкоголь и не садиться за руль в нетрезвом виде!

– Насколько суровы наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде и превышение скорости?