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Студия Postimees: полиция выходит на дороги?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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С приближением праздников наступает горячая пора для полиции. Насколько сурово будут действовать стражи порядка в отношении нарушителей? Какие штрафы и наказания возможны?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире подполковник полиции Елена Мирошниченко. Смотрите интервью в 11:00!

  • Насколько суровы наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде и превышение скорости на дорогах?
  • Когда полиция переходит в усиленный режим?
  • Какие рейды и акции планируются по всей ли Эстонии?
  • Станет ли больше на дорогах портативных камер?
  • Совершенствуется ли система измерения скорости?
  • Увеличивается ли количество ДТП в период праздников?
  • Учащаются ли случаи воровства и семейного насилия?
  • Как предупредить конфликты во время застолий?
  • Как сдержать порывы нетрезвых водителей сесть за руль?
  • Нет ли нехватки полицейских в период отпусков?
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