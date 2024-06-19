С приближением праздников наступает горячая пора для полиции. Насколько сурово будут действовать стражи порядка в отношении нарушителей? Какие штрафы и наказания возможны?
Студия Postimees: полиция выходит на дороги?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире подполковник полиции Елена Мирошниченко. Смотрите интервью в 11:00!
- Насколько суровы наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде и превышение скорости на дорогах?
- Когда полиция переходит в усиленный режим?
- Какие рейды и акции планируются по всей ли Эстонии?
- Станет ли больше на дорогах портативных камер?
- Совершенствуется ли система измерения скорости?
- Увеличивается ли количество ДТП в период праздников?
- Учащаются ли случаи воровства и семейного насилия?
- Как предупредить конфликты во время застолий?
- Как сдержать порывы нетрезвых водителей сесть за руль?
- Нет ли нехватки полицейских в период отпусков?