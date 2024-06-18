Изменения в организации дорожного движения: в июле начнется строительство виадука на бульваре Кадака

«Построенный в 1970 году виадук на бульваре Кадака устарел и будет отремонтирован по рекомендации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, - уточнил вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. - Это сложные и длительные строительные работы, и мы надеемся на терпение и понимание жителей города, а также просим соблюдать временные правила дорожного движения».

На время строительства для движения будет закрыт отрезок бульвара Кадака между перекрестком улиц Калда и Тяхеторни, виадук Кадака закроется для транспортных средств и пешеходов. Для пешеходов и велосипедистов на время строительных работ будут установлены направляющие дорожные знаки. Для передвижения из Нымме в Мустамяэ рекомендуется использовать улицы Таммепярья, Сярье и Тяхеторни. При передвижении на автомобиле в качестве маршрута объезда в Нымме можно использовать Пярнуское шоссе и улицу Вяэна, в районе бульвара Кадака – улицы Ыйтсе и Калда.

В связи с работами по реконструкции бульвара Кадака в объезд будут направлены автобусные линии № 10, 20 и 20А через улицу Тяхеторни, Пярнуское шоссе, улицы Калда и Хоммику.

На первом этапе работ старый виадук будет снесен, в августе начнется строительство нового виадука и инженерных сетей, а в конце года начнут строительство дорожных сооружений. Для жителей улицы Калда и расположенных на ней предприятий будет обеспечен доступ в течение всего периода строительства.

Во время строительных работ имеющиеся деревья будут защищены досками, закрепленными вокруг ствола. В связи со строительством будет ликвидировано 68 деревьев и семь кустарников – в основном это молодые сосны, а также лиственные. В ходе работ по озеленению на участке будет высажено 49 деревьев: восемь ясеней, пять дубов обыкновенных, пять японских лиственниц и 31 сосна обыкновенная.

Строительные работы производит компания Atemo OÜ по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Строительный надзор осуществляет TPJ Inseneribüroo OÜ. Согласно договору, стоимость строительных работ составляет около 1,85 миллионов евро, из которых около 134 000 евро софинансирует AS Tallinna Vesi при строительстве водопроводных и канализационных трасс (суммы без НСО).

Виадук Кадака планируется открыть для движения в конце года, однако весной 2025 года продолжатся работы по асфальтированию и озеленению. Согласно договору, срок окончания работ – 3 февраля 2026 года.

Следить за процессом реконструкции виадука на бульваре Кадака можно на сайте tallinn.ee/kadakapst.