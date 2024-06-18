Сегодня, 18 июня, в Таллинне недалеко от Балтийского вокзала из-за бомбовой угрозы полиция и спасатели оцепили территорию: на месте работал робот-сапер.
Видео ⟩ Полиция и спасатели оцепили территорию у Балтийского вокзала: на месте работал робот-сапер
Как рассказал Rus.Postimees читатель, полицейские и спасатели оцепили территорию у магазина Araxes. На месте работал робот-сапер. Было остановлено и движение трамваев.
В Спасательном департаменте сообщили, что в Центр тревоги сообщение о подозрительной сумке в Пыхья-Таллинне у здания на улице Копли поступило в 15.36.
Пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт сказала, что там была обнаружена бесхозная сумка, содержимое которой и проверял робот.
«В сумке были старые часы. Движение в районе места происшествия на некоторое время было остановлено», - уточнила она.