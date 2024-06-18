Шпажистка Ирина Эмбрих, которая более 20 лет является членом сборной Эстонии, на чемпионате Европы, проходящем в Базеле, завоевала 14-ю в своей карьере медаль титульных соревнований. Цвет медали станет известен сегодня вечером, поскольку впереди еще полуфинал и, возможно, финал.
ВИДЕО ⟩ Гордость Эстонии: Ирина Эмбрих завоевала 14-ю медаль титульных соревнований
Эмбрих открыла медальный зачет в 2002 году серебром на чемпионате мира среди женских команд. Три года назад в Токио она завоевала свою первую и пока единственную олимпийскую медаль - золото.
Другие медали, завоеванные Эмбрих:
2006 год серебро ЧМ в личном зачете
2007 год бронза ЧМ в личном зачете
2007 год бронза чемпионата Европы в личном зачете
2007 год золото ЧМ в команде
2014 год серебро ЧМ в команде
2013 год золото чемпионата Европы в команде
2016 год золото чемпионата Европы в команде
2003 год серебро чемпионата Европы в команде
2015 год серебро чемпионата Европы в команде
2012 год бронза чемпионата Европы в команде
2018 год бронза чемпионата Европы в команде
В прошлом году Эстонский олимпийский комитет выпустил трогательный видеоклип, посвященный воспоминаниям Эмбрих о медалях: