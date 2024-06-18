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ВИДЕО Гордость Эстонии: Ирина Эмбрих завоевала 14-ю медаль титульных соревнований

Вилле Арике
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Ирина Эмбрих в 2023 году со своими медалями титульных соревнований.
Ирина Эмбрих в 2023 году со своими медалями титульных соревнований. Фото: EOK/Roman Neimann

Шпажистка Ирина Эмбрих, которая более 20 лет является членом сборной Эстонии, на чемпионате Европы, проходящем в Базеле, завоевала 14-ю в своей карьере медаль титульных соревнований. Цвет медали станет известен сегодня вечером, поскольку впереди еще полуфинал и, возможно, финал.

Эмбрих открыла медальный зачет в 2002 году серебром на чемпионате мира среди женских команд. Три года назад в Токио она завоевала свою первую и пока единственную олимпийскую медаль - золото.

Другие медали, завоеванные Эмбрих:

2006 год серебро ЧМ в личном зачете

2007 год бронза ЧМ в личном зачете

2007 год бронза чемпионата Европы в личном зачете

2007 год золото ЧМ в команде

2014 год серебро ЧМ в команде

2013 год золото чемпионата Европы в команде

2016 год золото чемпионата Европы в команде

2003 год серебро чемпионата Европы в команде

2015 год серебро чемпионата Европы в команде

2012 год бронза чемпионата Европы в команде

2018 год бронза чемпионата Европы в команде

В прошлом году Эстонский олимпийский комитет выпустил трогательный видеоклип, посвященный воспоминаниям Эмбрих о медалях:

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