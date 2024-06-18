Фото В Риге задержана группа скинхедов: ограбили парня и заставляли восхвалять русский народ

15 июня полиция начала уголовное производство в связи с произошедшим в Риге ограблением и разжиганием ненависти. Двое молодых людей - 2002 и 2008 годов рождения - ограбили парня 2007 года рождения. В результате ограбления у него отняли мобильный телефон, беспроводные наушники, 30 евро, а также сорвали с его одежды флаг Латвии.

Представители субкультуры скинхедов вынуждали ограбленного молодого человека говорить по-русски и восхвалять русский народ. Один из них при помощи мобильного телефона снимал все происходящее.

В тот же день полиция в сотрудничестве с сотрудниками Службы государственной безопасности Латвии задержали обоих молодых людей.

Молодые люди признаны подозреваемыми, в ходе обыска по месту жительства парня 2002 года рождения были найдены незаконно хранимое огнестрельное оружие, наркотические вещества и атрибутика, относящаяся к субкультуре скинхедов.

Начато уголовное производство в связи с ограблением в группе лиц по предварительному сговору, а также в связи с действиями, направленными на разжигание национальной или этнической ненависти.

Оба молодых человека ранее не были судимы.

К подростку 2008 года рождения применена не связанная с лишением свободы мера пресечения, а к молодому человеку 2002 года рождения применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Все украденные вещи изъяты у подозреваемых.